Omicron｜日本醫生警告：一個症狀恐致「無法飲食」病情急惡化

【Omicron／症狀】根據日本國立感染症研究所統整的調查結果，感染新冠病毒Omicron變異株的患者，引發肺炎的比率，僅有Delta變異株的六分之一。雖然重症化風險降低，但劇烈的喉嚨痛恐導致全身病情惡化，需要小心留意。



該研究機構根據東京都、神奈川縣、埼玉縣和千葉縣四地區提出的資料，分析新冠病毒引發的肺炎等重症比例，比較Delta變異株和Omicron變異株的差異。

【圖輯】一個症狀恐致「無法飲食」！數據揭秘Omicron／Delta兩者差異（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

該機構發現跟2020年流行的原始毒株相比，不管是Delta或Omicron，引發肺炎的比率都大幅降低，Omicron的甚至只有Delta的六分之一。專家表示日本從去（2021）年春天開始接種疫苗，疫苗覆蓋率提升，可能也是原因之一。

此外，根據《讀賣新聞》報導，廣島縣針對400名罹患Omicron變異株的病患進行調查後，有52％的人出現喉嚨痛的症狀，Delta盛行時卻只有34％，比率大幅上升。此外，出現咳嗽和全身倦怠等症狀的患者也增加。

雖然Omicron變異株的症狀接近流感或感冒，但日本國際醫療研究中心的醫生大曲貴夫卻表示，年長者和慢性病患感染這種變異株，依然會引發重症，呼籲市民不能輕忽大意。此外，他也指出有案例因為喉嚨劇痛，無法攝取水和食物，導致全身病況惡化。他提醒確診者在療養時，要多喝水和攝取營養。

【同場加映】英國調查：新冠肺炎Omicron常見19症狀 首5位包括流鼻涕及頭痛等（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

超商找零收到「龍銀」！價碼狂飆118倍 網驚：賺到了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】