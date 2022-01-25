新冠肺炎｜Omicron多數輕症無症狀！為何這波疫情更讓人緊張？

台灣桃園機場爆發群聚事件，一路從機場內向外延伸到社區，傳播鏈一波接著一波從職場到餐廳，但目前個案多數都是輕症、甚至無症狀，不少民眾認為若不會重症為什麼要擔心？



專家解釋：「Omicron 雖然降低新冠肺炎疾病嚴重度，但同時也具有強如感冒般更強的傳染力，當個案數一多仍是會醫療癱瘓，造成一定的重症及死亡人數。」

▼Omicron症狀（按圖看清👇👇👇）

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陳時中：傳播鍊3天就往下一波走！

台灣首次迎戰Omicron社區感染，連指揮官陳時中都坦言：「社區整體狀況還算穩定，也可從中看出Omicron傳播速度確實很快，不到3天就往下一波走。」短短時間內Omicron取代Delta成為世界主要流行病毒株。

根據南非報告指出，Omicron相較於Delta住院風險降低80%，英國也有類似研究，認為Omicron住院風險也降低68%，既然住院率低這麼多專家們到底在擔心什麼？恐怕與 Omicron下列特點有關：

- 高傳播力

- 高突破性感染

- 潛伏期縮短

- 佔用醫療資源



▼咳嗽「這樣咳」可降低病毒傳播力（按圖👇👇👇）

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感染Omicron不會重症？專家：個案多還是會有人死

台灣中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬解釋：「病毒性感染有一個特徵，當病例一多就是有重症、死亡，雖然Omicron相對Delta症狀沒那麼嚴重，但光看美國單日重症、死亡人數還是很多，不要誤解輕症都沒事，病例一多就會有重症出現。」

加上Omicron症狀輕微，更容易在不知不覺中向外擴散，造成大規模的傳播，台灣林口長庚副院長邱政洵坦言：「一旦感染擴散開輕症還是需要隔離，會造成醫療量能負擔，影響到正常醫療的運作，即使再小群聚發生耗費極大社會資源，影響層面包含：社區、學校、經濟。」

▼佩戴雙口罩，防疫更有效？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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未打疫苗者感染Omicron重症機率跟Delta一樣高

如今疫苗也已經無法完全阻擋Omicron病毒，許多境外移入個案接種完第三劑、第四劑疫苗還是感染，台灣國泰綜合醫院感染科崔可忠主治醫師提醒：「台灣過去相當多的人沒有打疫苗，連第二劑都沒有打，這些人對於病毒來講可能造成重症率跟Delta差別沒有很大。」

崔可忠接著說：「尤其有些老人家免疫力不是很好，打疫苗不代表抗體一定出得來，每個人對疫苗所產生的免疫力都不一樣，有些人好、有些人沒那麼好，若春節期間防疫不設限，年後一定大爆發。」

Omicron潛伏期縮短為3天！迅速在支氣管內繁殖

另外，Omicron的潛伏期變短，可加快整個群體感染速度，奧斯陸一項研究發現潛伏期可能縮短為三天左右，加上確診者在發病前2-3天就可以傳染，導致台灣內匡列、疫調必須更快速。

只是Omicron與Delta為什麼會有極大差異？台大公共衛生學院許辰陽醫師解釋：「從倉鼠研究中發現，Omicron在肺部病毒量比感染其他變異株至少低10倍，雖然Omicron可以快速傳播，但沒辦法快速的入侵細胞。」

Omicron入侵後會以上呼吸道為主，病毒會在「支氣管」內迅速繁殖，但進入肺部後擴散的速度比Delta大幅降低，所以較少出現之前重症呼吸窘迫、肺部細胞的變化。因為對上呼吸道影響比較大，病毒會聚集在鼻腔、咽喉部為，只要咳嗽、打噴嚏病毒容易離開人體，也是導致傳播力高的一大主因。

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病毒弱化未來將走向與「病毒共存」嗎？

台灣內不少聲音都認為既然病毒弱化、輕症化，因應態度應該走向與病毒共存，崔可忠認為：「全面開放造成感染的個案數是沒辦法控制，國內醫療資源也沒那麼多，勢必要有穩定、有效的口服藥上市才會走向與病毒共存。」

黃高彬也說：「想要達到群體免疫跟病毒共存，有兩個很重要的條件，第一、感染人數要夠多、第二、疫苗覆蓋率夠高，以人道立場不會開放所有人去感染，目前能夠做提高疫苗覆蓋率，以目前台灣的環境相關條件不建議與病毒共存。」

長達兩年的新冠肺炎疫情，恐怕距離完全與病毒告別還需要很長的時間，現階段即使研究發現Omicron整體沒有那麼嚴重、住院天數比較短，出現病毒弱化現象，疫苗還是在防疫中重要的手段及措施。

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