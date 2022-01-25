新冠肺炎｜日本准年輕人自行判斷染疫　防疫新規引爭議

為緩解新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例激增引發的門診壓力，日本政府發布最新政策，允許年輕人不接受醫療機構診斷，便可自行判定感染並居家療養。
據日本共同社1月24日報道，受變種病毒Omicron（奧密克戎）迅速蔓延的影響，厚生勞動相後藤茂之1月24日晚召開記者會發布最新政策，允許重症風險較低的年輕人在不接受醫療機構診斷的情況下，自行報告感染新冠肺炎並開始「居家療養」，以騰出醫療資源。這一政策在日本網絡上引發爭議。
報道稱，這條政策的適用對象為接種過兩劑疫苗、沒有基礎疾病的40歲以下人士。他們可使用公開售賣的新冠檢測試劑盒進行自助檢測，若結果呈陽性，不需要再接受醫療機構診斷，只需自行向行政機構報告結果，然後就可以開始「居家療養」。
報道表示，該政策旨在減輕醫療機構和地方政府保健所的負擔。
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日本放送協會（NHK）報道，後藤還號召民眾積極利用電話或網上醫療服務，如果對象滿足是密切接觸者且有發燒等症狀這兩個條件，醫生便可以診斷其感染新冠，不再需要檢測結果。
日本政府這一政策在網絡上引發熱議。有人批政府不了解民企的基本情況，因為「沒有企業會允許員工隨意休假。」
還有人批評日本政府這個舉措不合邏輯，稱今後日本新增感染人數將完全失去意義，無法再如實體現疫情狀況。
日本共同社報道，有醫療相關人士批評指，新政策與擴充檢測及接受醫療服務的權利相悖。