Omicron｜英國研究指超過三分二個案屬再感染病例

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron病毒株肆虐全球，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）1月26日公布一份研究報告，指有三分二英國受訪確診者表示，他們曾在早前的疫情中康復。



美國CNBC頻道指，獲英國政府資助的倫敦帝國學院REACT研究在1月5至50日期間，分析全國100,607個PCR核酸檢測結果，其中4,011個結果為陽性，比12月的同類研究增加超過三倍。

研究報告提到，截至1月16日的確診個案中，有99%都是感染Omicron，餘下1%個案為Delta，顯示Omicron已經接近完全取代Delta，在當地大流行。

報告同時發現，3,582名在1月確診的受訪者中，有三分二表示他們以前曾確診；另外有7.5%受訪者則懷疑以前曾感染病毒，但當時沒有接受病毒檢測證實。

即使外界普遍認為，曾確診人士在康復後或有一定保障，防止再次感染。不過英國衛生官員曾在12月估計，再感染Omicron的風險比Delta高5.4倍。研究亦指出，Omicron的高傳染力令當地的確診比例創下新高。

報告認為接種加強劑仍是防止引致感染後入院的主要途徑，但假如Omicron的感染率居高不下，就有需要採取疫苗以外的措施應對。