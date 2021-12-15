Rolex勞力士2021年水貨市場升幅出爐　這些熱門款加價後反更搶手

2021年就要結束了，今年瑞士製錶業比起慘澹的去年讓人感覺樂觀許多，不過整體來說各品牌都還在努力嘗試從疫情陰霾中走出來，市場真正表現亮眼的大概也就只有像Rolex勞力士等極少數品牌，這點從勞力士手錶在水貨市場上的價格可以略窺一二。



日本媒體Watch LIFE NEWS公布一份勞力士熱門錶從2020年11月～2021年10月的價格變化趨勢圖，從圖中可以發現在當地市場最受歡迎的11款勞力士手錶目前價格比起2020年11月全部呈現上揚狀態。

其中有幾款錶的成長幅度像是爬樓梯般步步高升，以下列出過去一年來這11款勞力士熱門錶的價格各別上漲的金額排名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從這份單中可見勞力士熱門錶至少都有11萬日圓起跳的漲價，其中第一名Daytona 116500LN更是漲了快要百萬日圓相當驚人。不過這份榜單還是出現了一些出人意料的結果，首先是2021年改款的Explorer I，結果它在剛推出時雖然價格一度飆漲，但後來又跌了下來，最終只排到第七名，反觀今年同樣也改款、而且外觀改變被認為不大的Explorer II 226570反而行情上衝到第三名，至於黑水鬼和綠水鬼雖然都在榜單中，但是後者可能去年已經漲完一波了，因此今年只有小漲排在第十名，倒是前者保住第四名席位，繼續擦亮水鬼系列的人氣招牌。

除了一年前後勞力士熱門錶的價格漲幅排行外，日媒也同步揭露了2021年10月勞力士熱門錶的身價變化，以下再繼續追蹤它們與2021年9月相較有什麼樣的變化：

Submariner Date 126610LN，定價：1,013,100日圓／實際價格：1,850,000日圓（比9月上漲9萬日圓）；Submariner Date 126610LV，定價：1,060,400日圓／實際價格：2,30,000日圓（與9月相同）；DeepSea 126660，定價：1,399,200日圓／實際價格：1,680,000日圓（比9月上漲4萬日圓）；Daytona 116500LN，定價：1,457,500日圓／實際價格：3,800,000日圓（比9月上漲3萬日圓）；GMT-Master II 126710BLRO，定價：1,072,500日圓／實際價格：2,720,000日圓（比9月上漲25萬日圓）；

Explorer I 124270，定價：711,700日圓／實際價格：1,190,000日圓（比9月下跌4萬日圓）；Explorer II 226570，定價：944,900日圓／實際價格：1,640,000日圓（比9月下跌2萬日圓）；Datejust 126200（36mm），定價：781,000日圓／實際價格：950,000日圓（比9月下跌2萬日圓）；Yacht-Master 126622，定價：1,328,800日圓／實際價格：1,940,000日圓（比9月上漲11萬日圓）；Milgauss 116400GV，定價：920,700日圓／實際價格：1,280,000日圓（比9月下跌4萬日圓）；Air-King 116900，定價：711,700日圓／實際價格：1,070,000日圓（比9月下跌1萬日圓）。

由於日本才在2021年8月調整過一次手錶定價，因此可能也會對手錶行情有些影響，不過其中還是有些特別的例子，例如126710BLRO一個月前後價格就差了25萬日圓，另外像是遊艇126622漲了11萬日圓、黑水鬼也漲了9萬日圓等，這幾款都是在9月～10月間市場表現相對亮眼的勞力士熱門錶，它們的搶手程度沒有因為定價上漲而減損，反而市場需求還變更旺了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021年勞力士二級市場價格漲幅Top 10 &熱門款最新行情】