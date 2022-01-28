新冠肺炎｜多國單日確診續破紀錄　俄羅斯連續7天新高

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）繼續在全球大規模傳播，多國確診數字繼續破紀錄，包括俄羅斯、韓國、德國等地。美國的累計染疫病逝人數漸迫近90萬人。
俄羅斯
《莫斯科時報》稱，俄羅斯27日新增88,816個確診，單日感染人數連續第7天創新高。
韓國
韓聯社報道，中央防疫對策本部28日公布新增16,096個確診，連續4天創下最高紀錄。
美國
根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University，JHU）即時統計數據，截至28日，全美錄得73,428,433個確診，累計878,467人染疫後不治。
德國
羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）公布的數據顯示，全國單日確診人數27日首次突破20萬，錄得203,136個確診。
馬來西亞
《星報》指，全國過去一天新增5,439個確診，這是自2021年12月10日以來再次突破5,000個確診。
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英國
歐洲新聞電視台（Euronews）27日報道，英國過去24小時新增96,871個確診，338人死亡。