新冠肺炎｜多國單日確診續破紀錄　俄羅斯連續7天新高

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）繼續在全球大規模傳播，多國確診數字繼續破紀錄，包括俄羅斯、韓國、德國等地。美國的累計染疫病逝人數漸迫近90萬人。



俄羅斯

《莫斯科時報》稱，俄羅斯27日新增88,816個確診，單日感染人數連續第7天創新高。

韓國

韓聯社報道，中央防疫對策本部28日公布新增16,096個確診，連續4天創下最高紀錄。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月27日，維珍尼亞州羅阿諾克一間學校的家長和教師手持標語牌站在校園內。（AP）

美國

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University，JHU）即時統計數據，截至28日，全美錄得73,428,433個確診，累計878,467人染疫後不治。

德國

羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）公布的數據顯示，全國單日確診人數27日首次突破20萬，錄得203,136個確診。

馬來西亞

《星報》指，全國過去一天新增5,439個確診，這是自2021年12月10日以來再次突破5,000個確診。

英國

歐洲新聞電視台（Euronews）27日報道，英國過去24小時新增96,871個確診，338人死亡。