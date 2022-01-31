新冠肺炎｜新西蘭懷孕記者受防疫措施影響無法回國　向塔利班求助

新西蘭實施嚴格的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫措施，要求所有回國者在軍方管理的酒店隔離10天。由於回國人數眾多，一名身在海外的懷孕記者未能取得名額，無法回國。她前往阿富汗改向塔利班（Taliban）求助，獲對方答應提供庇護。



新西蘭籍女記者貝利斯（Charlotte Bellis）2021年代表半島電視台到阿富汗採訪美軍撤出阿富汗，2021年9月，她回到半島電視台在卡塔爾（Qatar）的辦公室後，發現自己懷有伴侶的孩子。

由於婚前性行為和未婚懷孕在卡塔爾是違法，因此她須返回新西蘭，但她未能取得在酒店隔離的名額。她只好與比利時籍伴侶前往比利時，惟她並非比利時居民，所以無法在當地久留。

阿富汗：圖為新西蘭籍女記者貝利斯1月29日在Instagram發布的照片，顯示她在阿富汗生活的情況。（IG@charlottebellis）

阿富汗是貝利斯和伴侶唯一可用簽證居留的地方，於是她嘗試向塔利班高層求助。塔利班高層指她可回到阿富汗，並對她說：「只需告訴民眾，你已結婚，如果情況惡化，請致電我們， 別擔心。」貝利斯其後回到阿富汗，她已向新西蘭政府駐阿富汗的機構提交59份文件，申請緊急回國，但被他們拒絕。

圖為新西蘭女記者貝利斯（Charlotte Bellis）在2021年9月（左）與2022年1月（右）於社交網站上傳的圖片，她懷有身孕。（IG@charlottebellis）

貝利斯1月29日在《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）刊登文章，她指自己曾質疑塔利班對待婦女的方式，現在則就同一議題質疑新西蘭政府，是「殘忍的諷刺」。她寫道：「當塔利班為你，即一個未婚懷孕的婦女提供避風港，你就知道你的處境是一團糟。」