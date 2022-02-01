Omicron｜醫院人手短缺　英國擬撤銷醫護人員強制接種規定

英國政府有意撤消強制醫護人員接種疫苗的要求，展開磋商。原因是新冠肺炎確診數持續回落，但醫院仍面對嚴重人手短缺，擔憂強制政策會令人手更緊拙。



英國每日新增確診人數，近日已回落至6萬宗，是高峰時期18萬宗的三分一。英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）在國會上指出，強制醫護人員接種疫苗的要求已顯得「不合時宜」。

圖為1月29日，英國樸茨茅夫一間疫苗接種中心。NHS員工被規定在4月1日必須完成疫苗接種。（Getty）

在2021年11月，英國政府曾要求所有英格蘭工作的醫護人員，在4月前完成兩劑的疫苗接種，否則面臨強行辭職的後果。但即管如此，截至上周7.7萬名的國民保健服務（NHS）的員工仍未接種疫苗。儘管這數字包括非醫護人員，但有預計最終規定會導致4.4萬的醫護流失。

賈偉德指出必須考慮對 NHS 和社會護理環境中的勞動力的影響，並稱當時公布規定是因Delta變種的傳染與殺傷力。但現時Omicron變種已取代Delta，需要重新審視風險。

賈偉德表示接種疫苗仍然是抗衡病毒的最佳防線，但認為通過立法強制接種疫苗已顯得不合時宜。