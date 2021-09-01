安祖蓮娜祖莉監製Netflix動畫揭阿富汗少女慘況　女扮男裝避強姦

近日阿富汗情勢險峻，打開Netflix，系統自動推薦了《戰火下的小花》，看了心情有些沉重。



《戰火下的小花》（The Breadwinner）是一部2017年的動畫電影，改編自加拿大 Deborah Ellis的小說，由加拿大、愛爾蘭、盧森堡跨國製作，英語發音。荷李活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）也擔任本電影的執行製作人。

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本故事讓人深刻地體會到，阿富汗塔利班政府對人權的漠視以及對女性的箝制。故事設定在2001年，塔利班政權控制下的阿富汗喀布爾，戰火不斷。當11歲小女孩帕瓦娜（Parvana）的父親莫名其妙被拘捕後，小女孩毅然決然女扮男裝，擔負起全家的艱難生計，也積極設法營救獄中的父親。

小女孩的變裝，當然會令人想起東方的花木蘭。也許這就是片名翻譯的緣由: 幼「小」的「花」木蘭。也隱喻了小女孩就像被戰火蹂躪下的脆弱小花朵。否則光看英文片名Breadwinner，只會令我聯想到負責養家活口的人。

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電影中的阿富汗女性地位極為卑微。不但服裝要盡量遮蔽全身（罩袍、又稱為波卡），連外出購物工作都被嚴格限制，稍有違規，即刻遭到男性包圍指責。這對生在台灣的我們，簡直難以想像。女性觀眾看到這裡，既震驚又憤怒。對電影中小女孩一家失去父親依靠後的生活困境，深感悲傷及無奈。

然而，動畫電影的好處就是，能用卡通把小女孩幻想中的童話，大膽地用豐富的色彩呈現。至於故事主軸的小女孩生活，則以黑灰土黃作為基調，訴說著塔利班政權下的暗黑世界，以及阿富汗地域氣候的特性。這兩者呈現極大反差，艷麗的色彩與畫風，既撫慰著小女孩的心靈，也調和了觀眾的情緒。

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我對阿富汗的瞭解極為淺薄，只記得看過《追風箏的孩子》小說及電影，但尚無此部電影來得有衝擊。平日對伊斯蘭世界只有模糊概念，看來需要多加關注。看完此電影之後，更加感受到生在台灣的幸福可貴。縱使是尋常的一頓飯菜一杯咖啡，都值得珍惜感謝。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：classicme，原文：《戰火下的小花》，阿富汗的悲歌】