北京冬奧：美國選手賓至如歸感動落淚　退役名將新造型致敬冰墩墩

美國單板滑雪運動員莫德（Tessa Maud）在中國字節跳動（ByteDance）旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）發布影片憶述北京冬季奧運會2月4日開幕式稱，自己看回當時拍攝的影片，那個說「歡迎來到中國」（Welcome to China）的人每次都讓她感動到掉眼淚。



莫德在TikTok發布的影片率先播放她開幕式入場時拍攝到的畫面，她大聲地以中文「你好」向歡迎運動員的義工打招呼，其中一名義工以英文回應她說「Welcome to China」。

她在影片中說：「那個對我說『歡迎來到中國』的人每次都讓我淚流。」「我昨晚回家真的只是坐在床上哭原因是我一直看那條影片，看完一次有一次。我哭是因為這是有史以​​來最可愛的事，那一刻很瘋狂，就像我從來沒有經歷過的感覺。」

中國清華大學能源與動力工程系3年級學生孫澤宇發給美國單板滑雪運動員莫德的電子郵件截圖。（TikTok@Tessamaud）

這名義工之後被「起底」，他是清華大學能源與動力工程系3年級學生孫澤宇。孫澤宇之後致函回覆莫德，歡迎對方在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情結束後再來中國，屆時他可以在無需戴口罩的情況下跟莫德說「Welcome to China」。

同樣陷入這一股北京冬奧狂熱的，還有美國花式滑冰前運動員韋爾（Johnny Weir）。他5日在Facebook（Fb）發布一張熊貓造型的相片。他接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時稱，他是在向北京冬奧吉祥物冰墩墩致敬。