北京冬奧︱薩摩亞旗手不怕凍曬肌爆紅　半裸始祖「湯加吳剛」讚賞

北京冬奧正式拉開序幕，在國家體育館「鳥巢」中溫度達到零下1度，但在進場的各國選手中卻出現亮點，「美屬薩摩亞」代表團的旗手穿著草裙、人字拖還赤裸上身，令網友驚呼「看着就很冷！」。而半裸始祖湯加的舉旗手陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）沒有參加冬奧，但他也對薩摩亞旗手的半裸民族裝給予肯定，笑道「薩摩亞守住堡壘了」。
綜合外媒報道，在冬奧開幕式會場中幾乎所有參加選手都穿著厚外套、毛帽和手套現身，只有「美屬薩摩亞」運動員的旗手尼敦卡林頓（Nathan Crumpton）赤裸着上身、揮舞國旗入場，他在肌膚上抹油，並穿着傳統民族服裝，健美肌肉展露無遺，瞬間成為全場焦點。
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而說到穿着民族服飾進場就讓人想到爆肌猛男湯加旗手陶法杜夫亞，他在2016年里約奧運、2018年平昌奧運和去年的東京奧運都擔任掌旗官，每次陶法杜夫亞都會用一身「油肌」向傳統致敬，他可以說是憑著肌肉震撼全球，進而成為奧運開幕典禮上的寵兒。
然而因為上個月湯加海底火山爆發在當地造成嚴重災害，陶法杜夫亞在冬奧開幕前就在個人IG上宣布無法參加的遺憾消息，令許多粉絲相當失望。
不過昨日開幕式上「美屬薩摩亞」旗手的服裝卻也讓陶法杜夫亞非常驚喜，他在IG稱讚「美屬薩摩亞守住堡壘了」，並標記「一起強壯」，粉絲還在底下開玩笑留言「這是你的遠房表兄弟？」，許多人紛紛為他加油打氣。
點擊重溫半裸始祖「湯加吳剛」陶法杜夫亞的風姿▼▼▼
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