美國政府報告承認中國不再是芬太尼主要出口國　中方回應

美國政府機構最新報告承認中國不再是芬太尼主要出口國，但中國一些供應商仍在向墨西哥毒品組織銷售不受管制的芬太尼前體原材料。中國外交部發言人趙立堅作出回應。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國政府2月8日發布的一份新報告詳細描述了近年來美國阿片類藥物販運的變化，墨西哥現在是美國芬太尼供應的「主要來源」。

美國聯邦政府「打擊合成阿片類藥物販運委員會」發布的最新報告表示，雖然美國聯邦政府在2014年至2019年期間緝獲的芬太尼中有70%至80%來自中國，但是現在墨西哥已經成為流入美國市場芬太尼的主要來源。

該委員會是一個由美國國會議員、專家和聯邦機構官員組成的跨黨派機構。報告罕見承認，美中兩國在過去幾年合作打擊芬太尼販賣的工作取得成功。不過報告也稱，中國的一些供應商仍然在向墨西哥毒品組織銷售不受管制的芬太尼前體原材料。

據中國官媒《環球時報》報道，位於中國北京的外交學院教授李海東2月9日表示，美方的最新報告可以證明應對芬太尼是中美合作有進展的領域之一，這種結論建立在已有合作達成顯著成果以及中國對芬太尼物資整體列管取得明顯成效的基礎之上，「這是一個客觀事實，美方對此也不得不承認。」

趙立堅：圖為2021年12月7日，中國外交部發言人趙立堅在北京出席記者會。（AP）

2月9日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對該報告做出回應。

趙立堅表示，中方嚴格管制各類麻醉藥品、精神藥品及其化學前體，目前已經列管了31種易製毒化學品及1個麻黃素類物質，超過了聯合國列管數量。

他說中國的化學品進出口一直嚴格遵守國際規則和中國法律，中方所做的努力和取得的成效國際社會有目共睹，充分彰顯了中國政府積極參與全球毒品治理、維護世界安全穩定的責任擔當。

趙立堅指出，防止非列管化學品流入製毒的責任在於進口國，眾所周知，美國是全球化工原料大國，中方已於2019年5月1日整類列管芬太尼類物質，但美方至今仍未永久列管芬太尼類物質，「美國混淆是非，一味推卸責任，拿非列管物質說事，這是對美國民眾極不負責任的甩鍋行為。」