北京冬奧｜短道速滑屢現爭議判決　韓國失落決賽擬向體育法庭申訴

短道速滑份屬每季冬奧最刺激，同時最具爭議的項目之一，今屆亦不例外。中國選手在男子1000米分別得2、3名，因匈牙利代表劉少林兩度犯規被取消資格，遞補包辦金、銀牌。

匈牙利隊及爭標熱門韓國隊，賽後都提出抗議。國際滑冰聯盟（ISU）為此發聲明，解釋抗議無效的原因。韓國媒體報道，韓國隊揚言向國際體育仲裁法庭，提出訴訟。



中國隊三名選手任子威、李文龍及武大靖，在昨日（7日）半準決賽開始，晉級之路都未曾以首名衝線。每一關都因為有對手被罰，獲得遞補而晉級。

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劉少林（左）與任子威（右）在最後直路短兵相接。（Getty Images）

到了決賽，任子威與匈牙利的劉少林鬥得難分難解，衝線時有所觸碰。劉少林以「半滑半仆」姿態率先衝線，賽後卻被裁兩度犯規，取消資格。

國際滑冰聯盟（ISU）賽後發表聲明，證實收到匈牙利隊抗議，但被駁回。

劉少林被指兩度伸臂擋住任子威，最後衝線時更跌倒。雖然首名過終點，但被取消資格。（Getty Images）

聲明指劉少林先犯「直路從內線外移引致接觸」，他在直路超越任子威時未能及時並排，所以沒有入彎的優先權。

劉少林及後在衝線前犯「手臂阻擋」，與任子威短兵相接時兩度出手阻人，故此被罰黃牌。聲明更指根據規例，選手不准抗議有關取消資格的裁決，但在場裁判已當場覆檢影片，確定裁決。

中國雙將任子威（中）及李文龍（左）包辦金、銀牌，銅牌是第四名衝線的劉少昂（右）。（Getty Images）

韓國隊亦提出抗議。項目世界紀錄保持者黃大憲在準決賽第一組首名衝線，卻因干犯「非法超越引致接觸」而取消資格。

他在賽事中超越任子威及李文龍時被罰，惟ISU聲明亦指抗議無效。

黃大憲在準決賽贏來兵不血刃，卻因超越時切線被取消資格。（Getty Images）

男子短道速滑是韓國爭金希望，男子1000米項目卻在準決賽全軍覆沒。黃大憲同組隊友朴章爀在賽事中跌倒受傷，另一組次名衝線的李俊瑞又因轉線犯規被踢出局。

李俊瑞（右）獲準決賽次名，足以躋身決賽，又被DQ。（Getty Images）

韓國隊質疑裁決不公，已去信ISU及國際奧委會抗議，指控裁判有偏見及不透明，更已對付出「血、汗、淚」的韓國短道速滑運動員構成心理壓力。

韓國隊已安排約見國際奧委會主席巴赫，將召開記者會，並會向國際體育仲裁法庭提出申訴。

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