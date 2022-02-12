國際勞工組織報告指深切關注新疆就業政策

聯合國轄下的國際勞工組織（International Labour Organization）專家委員會2月10日發表年度報告，內容涵蓋多個國家或地區，包括談到深切關注中國新疆地區的就業政策。美國勞工部11日發表聲明，促中國採取國際勞工組織專家委員會要求的行動。



這份報告長達870頁，在有關中國的部份，報告談到國際工會聯合會（ITUC）在新疆問題上對北京政府的種種指控，包括強制勞動、少數族裔如維吾爾族無法自由就業等，報告也列出中國政府的反駁，如全面尊重新疆工人的就業意願、指控帶有政治動機等。

委員會指，注意到政府對各項法規和政策的解釋，但委員會關注其所採用的方法、既定目標的影響，及其對少數族裔和宗教少數者就業機會、待遇的歧視式影響。

美國勞工部長沃爾什（Marty Walsh）之後在11日發表聲明，指該報告談到新疆的嚴重情況與侵害人權問題，促中國採取國際勞工組織專家委員會要求的行動。

西方國家與中國近年多次就新疆問題爭拗，北京政府則批評是個別西方國家政客和反華勢力散布有關謊言，打著人權幌子打壓中國特定企業和產業。