烏克蘭局勢｜澤連斯基邀拜登到訪未獲回應　白宮新聞稿隻字不提

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月13日與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，邀請拜登在這幾天訪問烏克蘭，不過沒得到正面回應。
烏克蘭總統辦公室稱，澤連斯基在通話中表示，倘拜登這幾天訪烏，這對穩定局勢至關重要，這將是一個強有力的訊號，有助於緩和局勢。
美國有線新聞網絡（CNN）引述一位未具名的烏克蘭官員稱，拜登對此沒正面回應。美國官員也稱，拜登這麼做的可能性很低。
美國白宮拒就這個邀請回應。此外在美國白宮在新聞稿談及這個持續50分鐘的通話內容時，也沒有提及澤連斯基的邀請。
美國傳出24至48小時內將所有政府人員撤離基輔，此外12日國務院已就烏克蘭發出旅遊警告。由此看來，拜登在這個時刻根本不可能訪烏。
拜登在是次通話中重申美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾，若俄羅斯侵略烏克蘭，美國及其盟友會迅速果斷回應。
綜合外媒報道，澤連斯基在通話中呼籲美國提供援助，包括提供更多軍備，又促請拜登訪問烏克蘭。通話雙方又一致同意，繼續就當前局勢進行威懾和外交，以應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結。
拜登與澤連斯基在1月2日亦曾通電話，當時澤連斯基在個人Twitter上，提到雙方討論了為應對危機而即將舉行的一系列外交會議準備工作。澤連斯基表示，兩人討論維護歐洲和平，和防止局勢進一步升級的合作。
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