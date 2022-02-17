俄羅斯：在國內調動軍隊乃主權權利　不理會投訴　望西媒嚴肅負責

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2月17日強調，在領土內如何調配軍隊是國家的主權權利，莫斯科政府不打算與任何人討論，也將不理會投訴。

佩斯科夫另表示，莫斯科不打算就炒作「俄羅斯計劃入侵烏克蘭」假新聞一事要求西方媒體道歉，但希望他們「能夠採取更嚴肅、更負責任和更真實的態度」。



俄羅斯近月以來在臨近烏克蘭的地域舉行軍事演練，被西方國家指責隨時可能「入侵烏克蘭」。俄羅斯2月15日公布部份軍隊完成演習回營後，西方則指未見俄羅斯撤軍迹象，並指俄方再向邊境增兵，雙方再爆爭拗。

塔斯社（TASS）報道，佩斯科夫17日被問到有報道指俄羅斯再向靠近烏克蘭邊境派兵，他回應表示關於俄羅斯在領土內如何調配軍隊的事情上，俄方不準備也將不理會投訴，他指「這是我們的主權權利，我們不打算與任何人討論。」

佩斯科夫同日也表示，俄羅斯軍隊不可能在一天內返回常駐地，隨着演習不同階段的結束，部隊也不斷返回其常駐地，這個過程已開始，但會延續一段時間。

俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）另向傳媒表示，俄羅斯西部和南部的首批軍隊在演習結束後已回到其基地。

圖為2022年2月16日俄羅斯總統普京在巴西出席記者會（AP）

佩斯科夫另外表示，有許多西方報紙、電視台和廣播電台會一無所獲，莫斯科不打算就炒作「俄羅斯計劃入侵烏克蘭」假新聞一事要求西方媒體道歉，「俄羅斯不打算這樣做，道歉毫無意義」，但「俄羅斯可能會期待那些提出這種毫無根據的、不負責任的說法的代表，以及那些完全濫用這類言論、不在乎他們聲譽，寧願亂潑污水的媒體，能夠採取更嚴肅、更負責任和更真實的態度」。

佩斯科夫稱，「老實講，我不了解他們的觀眾，但我們的觀眾只會一笑置之」，俄羅斯不會提起法律訴訟，不如「讓他們的讀者看清他們媒體的聲譽」。