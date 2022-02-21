Rolex阿曼蘇丹Day-Date彩虹圈手錶拍賣 　高於估價近百萬英鎊售出

Sotheby's蘇富比倫敦日前剛舉辦完一場高級鐘錶拍賣會，本場拍賣掛頭牌的是Lot 8、一款1984年生產的勞力士Day-Date 18059 「Rainbow Khanjar」，它的預估價傲視本場拍賣會中其他的205件作品，達到了150,000～250,000英鎊之多，除了手錶本身鑲有數量豐富的鑽石，以及錶圈鑲滿彩虹寶石之外，造成這款錶身價看漲的原因和它的身世也有關。



據知這款Day-Date 18059是1980年代勞力士為了已故阿曼蘇丹Qaboos bin Said Al Said所特製，當時品牌共製作了5款錶，不過目前僅剩三只，其中別名為「Rainbow Khanjar」是現存三只錶中第一只被放到拍賣會上競標的作品，就收藏的角度來看非常珍貴。

Rolex Day-Date 18059 Rainbow Khanjar彩虹圈總統手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Day-Date 18059 「Rainbow Khanjar」以白金製成，錶徑36mm以現代眼光看來偏向中性，它採用元首型錶帶突顯此系列「總統錶」的高貴身份，而且勞力士特別在鍊帶的中間鍊節鑲滿鑽石，呼應面盤上的滿天星鑽飾。更令人驚豔的是，原來早在1980年代錶壇就已經有寶石彩虹圈的設計了，這款Day-Date 18059 「Rainbow Khanjar」的錶圈鋪鑲了七彩寶石，與現代的Daytona 116595RBOW放在一起顯得毫不遜色，而且Day-Date 18059 「Rainbow Khanjar」的時標也是用彩色寶石鑲嵌，華麗程度不言而喻。

錶背的實底蓋上也有一點特別設計的巧思，因為勞力士在上頭刻上了阿曼皇族的徽飾圖騰——雙匕首交叉排列的「Khanjar」圖案，識貨的收藏家一看到這個圖案就知道這是不容錯過的收藏彩蛋，手錶上如果出現這種專屬於阿曼皇族的圖案，往往在二級市場的行情也會更上層樓。

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蘇富比拍賣行指出這款手錶的品相保持得非常好，當時這款錶並非阿曼蘇丹（Qaboos bin Said Al Said）要客製來自己戴的，他其實是用來贈送外賓，而這隻錶的主人其實從來沒戴過這款阿曼蘇丹贈送給他的貴重禮物，而是一直放在保險箱裡，因此手錶除了外觀狀況優，它的錶盒、保卡和證明文件也都保持得很完整。拍賣行表示：「這是阿曼蘇丹客製的勞力士錶中第一次被公開拍賣的手錶，它可能也是唯一一款狀況如此良好的手錶，對收藏家而言是千載難逢的聖杯級作品。」

Day-Date 18059 「Rainbow Khanjar」經過競爭競拍後，最終得標金額遠遠高出預估價，它以983,000英鎊的金額落槌，換算成港幣大概要1042多萬，考慮到它的錶況以及身份背景，這樣的代價應該不算溢價，未來還可能有繼續上漲的潛力。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士阿曼蘇丹彩虹圈總統錶第一次被拍賣 以高出預估價格近百萬英鎊售出】