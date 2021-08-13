美國研究指疫情期間出生嬰兒智商分數較低　或與跟外界互動少有關

美國一項最新研究發現，新冠疫情期間出生的嬰幼兒出現智商（IQ）較低的傾向，語言、運動及整體認知能力的表現皆顯著下降。布朗大學小兒科副教授德尼（Sean Deoni）認為，這是因為孩子們的生活環境缺乏外在刺激所致。



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《衛報》報道，在疫情爆發前10年，美國3個月至3歲孩童接受標準化IQ測驗，平均得分約在100分左右。但是，疫情期間出生孩童的分數竟暴跌至78分，而且若來自社經地位較差的家庭，表現更差。

在本研究中，羅德島州的672名兒童參與測驗，其中308人在2019年1月之前出生，176人在2019年1月至3月出生，188人在2020年7月後出生；他們大多都是白人，沒有早產兒，也沒有出現發育遲緩的現象。值得注意的是，由於這些數據都來自美國相對富裕的地區，因此學者們也擔心，資源較匱乏地區的情況可能更嚴重。

德尼表示，疫情也對嬰幼兒的生活造成巨大衝擊，因為企業、托兒所、學校、公園、遊樂場等場所都必須關閉，雙親也可能為了平衡在家辦公、全職照顧小孩的責任，備感壓力又疲憊不堪。他指出，孩童「原本可以得到的互動已經大幅減少」，最後導致在家裏接受刺激有限，也鮮少與外面世界互動的情況。

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德尼以「蓋房子」為比喻表示，孩童出生後頭幾年，是奠定認知基礎的重要時期，「隨著孩童年齡增長，接受矯正的能力也會越來越低」。他坦言，目前尚不清楚這是否為長期影響，但分數跌幅實在太大，「除非是重大認知障礙，否則通常不會看到這樣的事情」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】