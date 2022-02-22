英女王確診新冠肺炎　習近平致慰問電

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2月20日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。中國國家主席習近平22日致電英女王，就她感染新冠病毒致以慰問並祝其早日康復。



習近平表示高度重視中英關係發展，願同英方一道努力，以今年兩國建立大使級外交關係50周年為契機，推動雙邊關係取得新進展。

英國白金漢宮2月20日公布，現年95歲的英女王確診新冠肺炎，她症狀輕微，類似感冒，預計未來一週繼續履行輕巧的公務，並繼續接受醫療護理。

英國廣播公司（BBC）20日報道，英女王居住的溫莎堡有部分人對新冠檢測呈陽性。報道又指，女王2021年1月接種首劑疫苗，相信她其後也已經接種其餘劑量，意味她已接種3劑新冠疫苗。

女王狀態似乎不俗，白金漢宮宣布女王染疫後不久，再公布女王已回到她的辦公桌前，簽署恭賀英國冰壺運動員在北京冬奧會奪得獎牌的訊息。

女王的家人過去兩週相繼染疫。英國克拉倫斯宮（Clarence House）14日確認，王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）確診感染新冠肺炎。在此之前4天前，查理斯確診染疫。