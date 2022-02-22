英女王新冠肺炎症狀未消退　取消出席網上活動

英國白金漢宮2月20日公布英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），2天後她因症狀未消退，取消原定在22日舉行的網上活動。



白金漢宮發言人說，現年95歲的她確診後輕微感冒的症狀持續，尚未消退，因此無法參與22日的網上活動。白金漢宮20日稱她症狀輕微，類似感冒，預計本週繼續履行輕巧的公務。

白金漢宮稱，她21日向巴西發慰問信，對當地雨災造成嚴重傷亡深表難過。她原定22日與外國大使進行網上會晤，但因身體不適無法進行。

英女王本週還有其他活動，包括23日與英國首相約翰遜的每週例行會談，是否如期進行將在會面日接近時決定。

家人相繼染疫

上週也有英國王室成員確診，英國克拉倫斯宮（Clarence House）14日確認，王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）確診。在此之前4天前，查理斯確診染疫。

克拉倫斯宮10日公布，現年73歲王儲查理斯第二度確診感染新冠肺炎。卡米拉在丈夫確診後有進行病毒檢測，結果呈陰性，她之後有出席3個公開活動。

圖為英國康沃爾公爵夫人卡米拉2022年2月10日探訪位於倫敦西部的一個協助性侵受害人設施。當天早上她的丈夫、王儲查理斯二度確診新冠肺炎，她在病毒檢測結果呈陰性後繼續訪問行程。4天後的2月14日，卡米拉亦確診新冠肺炎。（AP）

這次是查理斯第二次確診，在疫情初期的2020年3月時，他曾宣告染疫，之後康復，當時王室指他症狀輕微，照常在家工作。根據目前的防疫規定，查理斯需要自我隔離十天，但如果他在第五及第六天的病毒檢測呈陰性，就可以提早結束隔離。

據英媒報道，查理斯與妻子卡米拉均已接種第三劑疫苗。