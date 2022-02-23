美網站稱英女王逝世　英國上議院幕僚長：假消息

美國一個網站2月22日刊出報道，指接獲獨家消息，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）已逝世。英國上議院幕僚長Dayo Okewale於23日在Twitter發文稱，那篇報道是假消息。
美國網站Hollywood Unlocked於22日引述接近英國王室的消息人士稱，英女王已離世。報道稱，英女王原本計劃參加時尚雜誌Vogue英國版編輯恩寧富爾（Edward Enninful）的婚禮，但她被人發現已過世。
Hollywood unlocked posting the Queen is dead???? There is no credible source that verifies this. #False— Dayo Okewale (@DayoOkewale) February 22, 2022
英國上議院幕僚長Dayo Okewale於23日在Twitter寫道：「Hollywood Unlocked發文指英女王已去世？沒可靠的消息來源可證實此事。」他亦在帖文中加上標籤「虛假的」（ #False）。
在Dayo Okewale發文後，Hollywood Unlocked仍沒刪除那篇報道。網站創辦人更在Twitter發文，堅持稱該報道的內容不是謊言。
英國白金漢宮20日公布，現年95歲的英女王確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），王室指她症狀輕微，預計將繼續履行輕巧的公務。她的症狀直到22日仍未消退，因此決定取消原定在當日舉行的網上活動。