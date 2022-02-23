美網站稱英女王逝世　英國上議院幕僚長：假消息

美國一個網站2月22日刊出報道，指接獲獨家消息，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）已逝世。英國上議院幕僚長Dayo Okewale於23日在Twitter發文稱，那篇報道是假消息。



美國網站Hollywood Unlocked於22日引述接近英國王室的消息人士稱，英女王已離世。報道稱，英女王原本計劃參加時尚雜誌Vogue英國版編輯恩寧富爾（Edward Enninful）的婚禮，但她被人發現已過世。

Hollywood unlocked posting the Queen is dead???? There is no credible source that verifies this. #False — Dayo Okewale (@DayoOkewale) February 22, 2022

英國上議院幕僚長Dayo Okewale於23日在Twitter寫道：「Hollywood Unlocked發文指英女王已去世？沒可靠的消息來源可證實此事。」他亦在帖文中加上標籤「虛假的」（ #False）。

英國白金漢宮2022年2月20日公布，英女王確診新冠肺炎。消息公布前數天、即2月16日她接待賓客。她在溫莎堡接待即將離任的英國防部長麥克勞德和他的繼任者埃爾登・米勒。這是英女王兒子查理斯王子確診感染新冠肺炎以來，她首次親身與人會面的活動。（AP）

在Dayo Okewale發文後，Hollywood Unlocked仍沒刪除那篇報道。網站創辦人更在Twitter發文，堅持稱該報道的內容不是謊言。

英國白金漢宮20日公布，現年95歲的英女王確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），王室指她症狀輕微，預計將繼續履行輕巧的公務。她的症狀直到22日仍未消退，因此決定取消原定在當日舉行的網上活動。