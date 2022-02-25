烏克蘭局勢｜俄羅斯及多國有示威　抗議普京對烏克蘭採取軍事行動

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月24日宣布對頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取特別軍事行動，除烏東外，烏克蘭多處亦遭襲擊。俄羅斯及多國24日有人上街示威，抗議普京的行動。俄羅斯拘捕逾1,700名示威者。
俄羅斯多地有大批示威者上街抗議。數千人在莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）附近聚集，示威者高叫包括「不要戰爭」在內的口號，俄羅斯拘捕逾1,700名示威者。
在其他國家，同樣有類似示威。在美國有示威者24日凌晨在首都華盛頓的俄羅斯駐美大使館外聚集，抗議俄羅斯軍事行動。他們手持烏克蘭國旗，有人指，他們在大使館外聚集是要俄方解釋是次軍事行動，以及與其他示威者互相支持。
數百名來自烏克蘭的民眾24日在英國倫敦唐寧街外聚集，抗議俄方的行動。
德國柏林、波蘭華沙、立陶宛維爾紐斯、捷克布拉格、西班牙巴塞羅那、法國巴黎、意大利羅馬24日也有示威。
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