烏克蘭局勢｜西方國家金融制裁影響有限？俄用這招轉移資金

西方國家前一波制裁沒能阻擋俄羅斯總統普京對烏克蘭發動全面入侵，美國周四宣布加嚴管控俄羅斯銀行及其「腐敗億萬富豪」的新一波制裁。但部分專家說，這些措施比以前容易規避，因為俄國人大量採用加密貨幣。在此同時，湧向烏克蘭非政府組織的比特幣捐款飆高。



西方國家對俄羅斯的制裁，效果為何沒昔日的強？（按圖了解）

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美國和歐洲的制裁須仰賴銀行執行，受制裁企業或個人如果進行以美元或歐元等傳統貨幣計價的交易，銀行有責任標記並阻止。但數位貨幣的運作不在標準的全球銀行業務範疇內，交易記錄保存在稱為區塊鏈的共用帳本上。

反洗黑錢合規專家Ross S. Delston說：「如果俄羅斯人決定，除加密貨幣外，避免使用任何貨幣，他們可以有效規避幾乎所有制裁。」

美國財政部知道這個問題。官員去年10月曾撰寫報告警告，數位貨幣「恐降低美國制裁的效力」，因為受制裁者可以在傳統金融體系外持有和轉移資金。

根據Chainalysis的研究，東歐是與犯罪活動相關加密貨幣交易量最高的國家之一。用於非法交易的網站，被稱做暗網市場，2020年流入價值17億美元的加密貨幣，創下新高紀錄，其中大部分是比特幣。

暗網市場那年的成長，幾乎都能歸功於一個只講俄語的市場，Hydra。Chainalysis本月稍早撰寫報告指出，Hydra是「迄今為止全球最大暗網市場，佔2020年全球暗網收入的75% 以上」。

當然，逃避制裁並非是把所有美元計價資金全部投入比特幣那樣簡單。用加密貨幣買東西，尤其是大件的東西，很難，例如俄羅斯仰賴進口的食物，其他國家出口商會想收到全球儲備貨幣的美元，而非價格天天波動的加密貨幣。

但俄羅斯也能借鑑伊朗的方法以減輕制裁帶來的痛苦，至少理論上可以。根據區塊鏈分析公司Elliptic，伊朗用無法出口的過剩能源，提供比特幣挖礦所需的大量電力，有效地將能源轉化為加密貨幣。伊朗礦工約佔所有比特幣挖礦的 4.5%，可轉化為每年近10億美元的收入。

於此同時，在俄羅斯周四發動攻擊後，捐給烏克蘭部隊的比特幣飆高。Elliptic最新數據顯示，在12小時的時段內，為軍隊提供支援的烏克蘭非政府組織「Come Back Alive」收到將近40萬美元的比特幣捐款，而烏克蘭非政府組織和志工團體近幾周籌到的加密貨幣捐款已超過100萬美元。Elliptic首席科學家Tome Robinson說，在各國政府默許下，加密貨幣愈來愈常被用來進行群眾募資。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】