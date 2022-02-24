烏克蘭足球聯賽停擺　歐聯常客薩克達網上表態：我們會頂住！

烏克蘭跟俄羅斯關係惡化，國內足球聯賽被逼叫停。烏克蘭超級足球聯賽勁旅薩克達在Twitter上表態稱：「我們會捱過難關」（We'll withstand it! ）並附上烏克蘭國旗。
俄羅斯總統普京正式下令對烏克蘭東部頓巴斯地區展開「特別軍事行動」，烏克蘭首都基輔附近在內，多個城市都傳出爆炸聲。
烏克蘭超級足球聯賽原定歇冬期後於周五（25日）復賽，惟賽事官網今日發表聲明，指因應烏克蘭總統澤連斯基頒布戒嚴法令，賽事將會暫停；外媒報導，停擺期將至少長達30天。而另有指，烏克蘭國內所有體育賽事，亦將取消。
烏克蘭超級足球聯賽現已完成30輪中的18輪賽事，薩克達以15勝2和1負得47分排榜首，僅兩分領先次席基輔戴拿模。作為歐聯常客的薩克達在官方Twitter帳號上載一張烏克蘭國旗照片，並寫道：「我們會頂住！（We will withstand it）！」
We'll withstand it! 🇺🇦#Ukraine pic.twitter.com/ivrDV4byBq— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 24, 2022
外媒報導，原計劃今年5月在俄羅斯聖彼德堡舉行的歐聯決賽，或有機會移師英國上演；而烏克蘭本亦於下月24日的世界盃歐洲區外圍賽附加賽中鬥蘇格蘭，現暫未知賽事能否如期進行。
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