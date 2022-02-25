烏克蘭境內烽煙四起　爸爸車站淚別女兒　前線軍人拍片告別父母

俄羅斯昨（24日）對烏克蘭發動進攻，至少造成烏克蘭137人死亡、316人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）宣布為期90日的全國總動員令，禁止18至60歲以上男性國民離境，以維持國家防禦能力。網上流傳多段影片，可見烏克蘭有父親留下作戰前，將家人送到安全區，離別時與女兒相擁哭成淚人，亦有前線軍人向父母告別「爸媽，我愛你們」，畫面令人心酸。



綜合外媒報導，俄羅斯對烏克蘭發動進攻第二日，烏克蘭首都基輔清晨再傳出巨響，至少3處地點發生爆炸。烏克蘭內政部指，軍方成功擊落一架在基輔上空的敵軍戰機，飛機墜落民居，亦有一次爆炸為軍方的導彈防禦系統，成功攔截俄軍導彈引起。

烏克蘭境內烽煙四起，不少民眾趕緊逃到地鐵站月台充當防空洞躲避，亦有不少人連夜離境。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）宣布為期90日的全國總動員令，禁止18至60歲以上男性國民離境，以維持國家防禦能力。

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車站目送妻女 烏克蘭爸爸緊擁女兒哭成淚人

網上流傳一段名為「烏克蘭爸爸送家人到安全區，跟女兒道別，留下戰鬥」的片段，可見一名爸爸在巴士前送別太太和女兒，細心地為身穿粉紅色外套的女兒整理冷帽，又在她耳邊喃喃細語，隨後他將自己一直戴著的十字架頸鏈戴到女兒頸上，希望她能記得自己，父女最後相擁哭成淚人。鏡頭一轉，太太和女兒已登上巴士，爸爸在車外將手放在窗邊目送她們，顯得非常不捨。

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前線軍人鏡頭前告別父母

至於另一在Twitter瘋傳的12秒段片則可見，一名烏克蘭士兵一邊喘氣，一邊四處張望，確定暫時沒有危險後，便低頭向鏡頭表示他們遭到猛烈攻擊，並補上一句「爸媽，我愛你們」。

網民都表示片段令人難過，估計該名爸爸將家人送到安全區後，可能就要為國家征戰沙場，「想到他們這樣一別不知何時再見，就忍不住哭了」、「身為男人不得不去打仗，不知他能否再見家人」，不少網民都紛紛留言祝福烏克蘭，「希望所有烏克蘭人都可以跟家人朋友團聚」。

烏克蘭總統澤連斯基再就俄羅斯入侵發表講話，指俄軍在當地清晨約4時起，再向烏克蘭發射多枚導彈，他強調會一直保衛國家，直至襲擊結束。他又再次呼籲西方國家協助抵抗俄羅斯，指烏克蘭自昨日起，一直獨自守護國家，全球最大的政權都只是在遠處觀望。

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