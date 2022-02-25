烏克蘭局勢｜8旬老翁報名參軍　為國出戰只因「他們」

俄羅斯全面進攻，烏克蘭烽火連天，正式進入戰時狀態，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）簽署全國動員令，徵召境內所有義務役與後備人員。國家正值存亡之秋，愛國之士心繫家園，烏克蘭前第一夫人在Twitter分享，一位8旬老翁提着小皮箱欲報名從軍，背後原因曝光後也令眾人鼻酸。



烏克蘭前第一夫人尤先科（Kateryna Yushchenko）在Twitter上傳一張照片，寫道「有人發了這張80歲的長者現身欲報名參軍的照片，他僅帶着一只小皮箱，裏頭有兩件衣服、一條換洗的褲子、一支牙刷和幾個拿來當午餐的三文治，他說會這麼做都是為了他的孫子」。

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae — Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022

烏克蘭8旬老翁自願報名參軍。（Twitter / @KatyaYushchenko）

短短幾個小時，該則Twitter就有5.3萬個讚、逾1萬則轉推，網友們紛紛在底下留言表示，「普京低估烏克蘭人對國家的熱愛」、「天佑烏克蘭和所有忠誠的守衛者」、「沒有言語能形容這位長者的勇敢、愛國與愛，令人悲傷也啟發人心」、「這就是不屈不撓的精神，黑暗時期的燈塔，讓我們相信事情一定會有轉圜」。

台灣網友也將這則貼文分享到Facebook群組「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」，許多人看了也為之動容，紛紛留言表示「這照片看了好心酸…..這位老人是他孫子們的驕傲，願平安」、「我心頭一熱！非常感動！自己的國家就是要自己保護啊～」、「不能向惡勢力低頭，烏克蘭加油！！天佑你們！！」。

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