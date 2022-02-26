烏克蘭局勢｜烏克蘭男子「這個行為」　令俄軍坦克Z字型左右搖晃

俄烏戰爭開打，俄羅斯軍隊攻入烏克蘭首都基輔，當地也出現逃難潮，然而卻有一名烏克蘭男子被拍到，面對不斷駛近的一整列俄軍坦克，非但沒有感到害怕，更立刻衝上前，企圖以肉身擋坦克，保家衛國。而這段短短32秒的影片，瞬間引發熱議。



根據《衛報》引述烏克蘭媒體HB報道，從這段32秒的影片中可以看到，一名烏克蘭男子試圖阻止俄羅斯軍隊坦克入侵。而在面對突然暴衝而來的陌生男子，坦克車則是試圖繞過他，因此還數度出現「Z字型」行駛的畫面。

一名烏克蘭男子試圖阻止俄羅斯軍隊坦克入侵。

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HB在推特上寫道，「烏克蘭人衝到敵人的裝備下，這樣佔領者就無法通過。」而影片中可以看到第一輛被男子以肉身擋住的坦克先是直接繞過他，而男子不死心，即刻又衝到後方另一輛坦克前，而這輛坦克更是為了躲避男子，偏離馬路，駛上一旁的草地

目前還無法得知該段影片的拍攝地點，但可以知道的是，畫面中至少有超過10輛坦克，而其中許多坦克的車側都可以清楚看見，被畫了一個大大的白色「Z字」。

✊🏻Українець кидається під ворожу техніку, щоб окупанти не проїхали pic.twitter.com/cZ29kknqhB — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

根據《每日星報》報道，有大量的俄羅斯軍用車、坦克等軍備在進駐烏克蘭前，被發現車身有明顯的Z符號。前戰地情報員吉米（David Kime）透露，來自俄羅斯準軍事組織的雇傭軍說，Z代表的是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。俄羅斯國防政策專家羅伯李（Rob Lee）則在推特表示，這些軍備上的Z是為了識別不同特遣隊或梯隊，但目前這些說法都尚未得到證實。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】