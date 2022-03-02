西方聚焦普京精神狀態　會見市長桌子再成熱門話題

俄羅斯入侵烏克蘭戰事膠着，西方不少觀察家都認為，戰事的不順暢為俄羅斯意料之外，更指下令發起入侵的總統普京（Vladimir Putin）近日露面，疑似面露疲態。

關乎西方政界人士表態和媒體報道，普京的精神狀態正成為其關注焦點。



戰事已進入第7天，戰情膠着，普京既要處理公事又要應對戰事，3月1日普京與聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）會面的照片發布後，有網友稱普京難掩疲態，被指俄軍軍情與戰事壓力「全寫在他的臉上」。

根據克里姆林宮發布的最新照片，普京與別格洛夫會談時坐在一張方型小桌兩端。有媒體形容他的表情凝重，雙眼神采不如以往。

Twitter上有網民留言。「普京看來不太好，他的臉色蒼白又浮腫」。也有人稱，最近數個以來，普京與幕僚或他國領袖會晤時座位距離隔得非常遙遠，避免感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），如今他與跟別格洛夫坐得很近，「這代表什麼意思？」

網民的好奇還是其次，國際社會及國家領袖們肯定最想知道普京現時在想什麼。有媒體2月稱，西方國家領袖都想從芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）了解普京的想法更多，因他是與普京打交道時間最久、且經驗最豐富的歐洲國家領袖。

更重要的是，尼尼斯托與普京多年來關係良好，普京有時也會告訴尼尼斯托他自己的一些想法。尼尼斯托在爆發戰事前稱，他對俄烏和平前景並不樂觀，警告說它們可能爆發戰事。他稱，他2022年1月與普京最後一次長談前後，他察覺他出現變化，「他的心態、決心與果斷，顯然不同以往。」

↓尼尼斯托的角色不單是穿梭東西歐的北歐信使，更是雙方的口譯員，向兩邊解釋彼此的想法。圖為尼尼斯托2月3日在Twitter發布他與歐盟委員會主席馮德萊恩會面的照片。

Good meeting today with President of the @EU_Commission Ursula @vonderleyen. I emphasized the EU’s solidarity towards its member states also when it comes to security policy. pic.twitter.com/AycNjlu2Sk — Sauli Niinistö (@niinisto) February 3, 2022

歐洲方面也有人開始評論普京「異於平常」。歐洲俄羅斯事務前高級主任希爾（Fiona Hill）懷疑，這可能與新冠疫情有關，「普京在這兩年間活在隔離生活，甚少接種別人。變得更感情用事，變得神經質，曾聽過他患病的傳言。」

在2月7日，在克里姆林宮與普京會談5小時的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），也表示道「普京3年後好像變了另一個人似的」，形容他變得「更強硬、更孤立」。馬克龍在2017年及2019年兩度接待到訪的普京，兩人曾一起暢遊梵爾賽宮及地中海岸的度假勝地。