Omicron｜有些人就是不會染病？　除已打疫苗外　或受這原因保護

在許多案例裏，即使是同住的夫妻和家人，以及有密切接觸的同事，有些人染上新冠肺炎，有些人卻不會；影響因素很多，包括先前是否曾經感染過類似病毒，以及遺傳基因。



根據CNBC新聞網站報道，倫敦帝國理工學院免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）說，研究顯示，家庭裏出現一個陽性病例後，被感染的機率「不如想像的那麼高」。

有些人似乎永遠不會感染新冠肺炎，許多研究正努力想找出原因。倫敦帝國理工學院的一項新研究發現，那些曾經染上新冠以外冠狀病毒普通感冒、因而擁有較多T細胞（一種免疫細胞群）的人，感染新冠肺炎的可能性較小。

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這項研究的代表作者孔杜（Rhia Kundu）說：「人在感染普通感冒之類的其他人類冠狀病毒時，體內會產生許多T細胞，可預防感染新冠肺炎。」但她強調，不能光依靠這一點作為保護，相反的，保護自己免受新冠肺炎侵害的最佳作法是全面接種疫苗，包括追加接種加強劑。

英國華威大學分子腫瘤學教授勞倫斯·揚（Lawrence Young）說，早期數據表明，這些人自然而然地從曾經感染普通感冒冠狀病毒中獲得免疫力，但「為甚麼有些人能保持交叉反應免疫力，仍然未知」。除了這種免疫力外，接種疫苗也影響一個人是否比別人不容易染疫。

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新冠疫苗已被證明可減少重症、住院和死亡，對已知的變種病毒依然有效，雖然在預感染方面並非100%有效，會隨時間推移而減少保護力，效果也被Omicron破壞。

英國卡迪夫大學醫學院傳染病學學者弗雷德曼（Andrew Freedman）表示，有些人會染疫而其他人不會，「是一種公認現象，可能與疫苗接種、先前感染，或兩者兼有的免疫力有關」。接種疫苗確實降低感染Omicron的機率，反應因人而異。

疫情期間產生的另一個問題是為甚麼同樣染疫，感染後的反應卻不同，例如有些人可能變重症，有些人卻沒有症狀。答案可能在基因。

阿爾特曼說，他和同事對免疫遺傳學做的研究即將發表，聚焦人類白細胞抗原（HLA）的不同基因如何影響一個人對新冠肺炎的反應，例如是否比較容易出現症狀，或者無症狀感染。例如，具有HLA-DRB1*1302基因的人染疫較容易出現症狀。

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