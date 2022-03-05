1967年畫作暗藏詛咒？美國男懶理照收藏　倉鼠暴斃未係最恐怖

毛骨悚然！日前一名男子逛二手市集，深深被一幅畫給吸引，內容是面無表情的女嬰，以及面露微笑的布娃娃。當時攤販老闆勸他最好別買，不過男子沒有聽勸，直到把畫帶回家，生活立刻出現可怕變化。他聲稱，當晚不僅牆壁裂縫鑽出怪蟲、心愛寵物猝死，就連自己也是健康惡化、失眠，他才意識這是受到詛咒的畫。



據《太陽報》（The Sun）報導，美國紐澤西州南奧蘭治（South Orange，New Jersey）一名男性收藏家史密斯（Dan Smith）稱，日前他在跳蚤市場見到一幅畫，上頭是一名金髮碧眼女嬰，另有一隻布娃娃，看起來相當無害。然而攤販卻勸告，「這幅畫不會為你帶來什麼好處」。只見圖畫右下角簽名「MNP」，而這似乎是1967年完成的作品。

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剛開始，史密斯對這幅畫感覺是「滿可愛的」，他認為2隻娃娃不僅天真，綠色背景亦彰顯春天與重生意象。不過，怪事很快就發生了。史密斯透露，帶回畫作當晚，他睡覺時突然感到一股無形的寒意流過，醒來才發現自己臉上有蟲。除此之外，他聲稱，就連牆壁裂縫也竄出蛆與其他昆蟲，把他當場嚇壞。

隔天上午，史密斯把這幅畫給掛到客廳，但沒過多久，他心愛的倉鼠卻直接暴斃，嘴裡還爬出先前的昆蟲，讓史密斯嘆道，買這幅畫是他做過最糟的決定，因為他已經失眠5天，不安的感覺更造成身心方面均出狀況，最後他決定透過eBay把畫賣掉。也表示，不曉得焚毀畫作是否會讓事情惡化，所以只能把它轉手，同時警告買家「這幅畫有詛咒」，要他們當心一點。

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