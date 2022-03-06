俄少女歌手就出兵宣傳　少年持AK47受訓　首批新兵或已赴前線

綜合外媒報道，俄羅斯推派一名12歲蘿莉歌手為兒童拍攝教育影片，宣稱俄羅斯派兵前往烏克蘭，是為了保護該國的俄羅斯人，不受新納粹的威脅，並將北約形容為侵略者，並稱美國是「好戰份子」，呼籲兒童不要輕易受騙。不僅如此，普京從2015年開始，就召集一批娃娃兵，接受軍事訓練，準備上沙場殺敵。



根據《每日郵報》報道，俄羅斯教育部於3日公開一支30分鐘的影片，名為「關於世界和平的一課」。他們派出12歲的歌手蘇菲亞（Sofia Khomenko）和2位男主持人搭檔，為兒童宣導烏俄戰爭背後的真相。影片中可看到綁着麻花辮、甜美可愛的蘇菲亞，與男主持人討論烏克蘭議題。

俄羅斯教育部派出12歲少女歌手，對兒童宣導烏俄戰爭的幕後「真相」。（YouTube@The Telegraph截圖）

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主持人波倫楚科夫（Denis Polunchukov）在影片中指出，網絡上流傳的許多圖片都是源自於其他戰爭，有些甚至取自電玩遊戲，警告兒童不要隨便相信網絡上訊息，務必要仔細查證，因為他們將是俄羅斯的繼承人。

不只派出12歲的少女拍攝宣導影片，根據《每日星報》報道， 從2015年開始，俄羅斯還成立一個青年軍組織，專門招收青少年，據說幕後推手正是俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。許多俄羅斯人認為這是教導孩童與青少年紀律的方式，能幫助他們遠離麻煩。因此，該協會現在已擁有超過一百萬名成員。年僅8歲的孩童就可以入伍，開始學習軍事演練、拿武器的方式、練習摔角和跳傘等等。據報道，第一批新生極有可能已經在烏克蘭前線上作戰。

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