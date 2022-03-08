烏克蘭局勢｜33歲男星參戰遭炮擊身亡　曾為迪士尼《獅子王》配音

烏克蘭遭俄羅斯武力進犯，激起人民保家衛國的決心，許多人響應政府的號召，放下手邊工作報效國家。烏克蘭男星李帕沙（Pasha Lee）也在上周入伍參戰。不料如今卻傳出噩耗，烏克蘭記者工會主席托米聯科（Sergiy Tomilenko）證實他戰死沙場，終年33歲。



根據英國《太陽報》報道，李帕沙參軍後駐紮在基輔郊外的伊爾平（Irpin），不過近日當地卻遭到俄羅斯軍隊猛烈轟炸，市區街景殘破不堪，甚至有一家三口在倉皇逃生時遭無情炮火擊中，李帕沙同樣也在炮擊中不幸喪生。

點擊放大瀏覽伊爾平市況▼▼▼

+ 16

李帕沙是烏克蘭知名的主持人、演員，也曾參與荷里活電影《哈比人》（The Hobbit）、《獅子王》（The Lion King）的配音工作。死訊傳出後，過去曾與他合作的影視從業人員紛致上哀悼。媒體平台UATV/DOM Platform負責人茱莉亞（Julia Ostrovsk）也形容他是「最開心、陽光」的表演者。

過去幾天，李帕沙幾次在Instagram上抒發心情，最後一則停留在4天前，他上傳一張身穿軍服與友人的合照，並寫道：「48小時過去，終於有機會坐下來，上傳一張照片說明我們是如何被轟炸的，我們笑著，戰爭會過去，榮耀歸於烏克蘭，我們正在努力！」

【相關圖輯】參戰的除了男藝人外 還包括不少烏克蘭女星甚至選美冠軍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 45

曾參演不少內地影視作品的烏克蘭女演員Irina Kaptelova亦表示將自製炸彈抗敵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

俄烏戰火牽動情勢 伊朗核協議再添變數

【本文獲「TVBS」授權轉載。】