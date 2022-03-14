蜘蛛俠湯賀蘭新片《Uncharted》遭越南封殺　原因竟與中國有關？

由第三代蜘蛛俠湯賀蘭（Tom Holland）與麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的新片《秘境探險》（Uncharted）在全球創下票房佳績。不過13日傳出，因片中出現中國大陸聲稱擁有主權的「南海九段線」，大踩越南紅線，還沒上映就慘遭越南當局封殺。



根據《路透社》報道，《秘境探險》原定將於18日在越南上映，但政府部門人員在審查該片時，發現片中的地圖上出現北京當局自行劃分的「南海九段線」。相關人員指出，「我們看了這部電影後，發現它包含非法的九段線畫面，因此禁止這部電影上映。」

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事實上，此次已經不是越南第一次因為「南海九段線」爭議禁止外國影劇在國內播映。去年7月，越南政府就曾因為澳劇《松樹谷的竊聽人生》（Pine Gap）內容出現「九段線」向Netflix發出抗議，批評Netflix傷害越南人民感情，下令該平台撤劇，Netflix當時也聽從越南當局指示，移除部分內容。

中國大陸過去一直以「九段線」宣稱其南海主權，但與台灣、菲律賓、越南、馬來西亞等主張擁有主權的海域重疊，因此頻繁爆發爭議。儘管海牙仲裁法庭於2016年7月12日認定「九段線」主張並無國際法基礎，但中方仍堅稱「中國在南海的海洋權益是歷史形成的，並受到國際法的保護」，拒絕承認國際裁決結果。

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