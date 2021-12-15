蜘蛛俠不戰無歸｜湯賀蘭片酬曝光　靠彼得柏加吸過億坐擁三間公司

【蜘蛛俠3／蜘蛛俠不戰無歸】荷李活男星湯賀蘭（Tom Holland）憑藉第三代「蜘蛛俠」一角紅遍全球。據「Celebrity Net Worth」網站指出，湯姆霍蘭德目前淨資產至少1800萬美元（約1億4千萬港元），現又有資深媒體人爆料，湯姆霍蘭德坐擁3間公司，儼然是名副其實的有錢人，也難怪之前試駕保時捷後可以毫不猶豫直接開回家。



據英國《太陽報》報導，資深媒體人賽門鮑爾爆料，湯賀蘭憑藉「蜘蛛俠」一角海撈近千萬英鎊，光是過去一年至少進帳270萬英鎊。除了演員本業，湯姆霍蘭德還是三間公司的老闆，包含現值480萬英鎊的Tom Holland Ltd 、310萬英鎊的Acre 1223 Ltd以及140萬英鎊的Joey Frost Ltd。

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湯賀蘭自2016年加入Marvel電影宇宙，從《美國隊長3：英雄內戰》初登場的片酬25萬美元，到2017年主演《蜘蛛俠：強勢回歸》片酬直接大躍進為150萬美元，隔年《復仇者聯盟3：無限之戰》片酬再翻倍至300萬美元。

據《Screenrant》報導，湯賀蘭透露自己和漫威及索尼各簽三部片約，而三方可能會再合作一部電影，目前外傳湯姆霍蘭德可能出演的電影為《毒魔3》或新版《神奇4俠》。

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