蜘蛛俠3．湯賀蘭專訪｜狂讚Andrew Garfield演技　最佩服佢呢件事

湯賀蘭（Tom Holland）在《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）6度演出蜘蛛俠，日前與因該系列假戲真作的女友Zendaya共同接受訪問，2人除了感謝影迷多年支持《蜘蛛俠》系列，湯賀蘭、Zendaya更不約而同用手指比起愛心，向觀眾示愛。



湯賀蘭、Zendaya近期越來越不避諱高調曬愛，在訪問中，被問及2人合作多次，這次再度演情侶，是否需要多做些什麼練習，才能增進彼此化學效應，Zendaya立刻甜喊「我們才不用練習」，湯賀蘭也搞笑表示「很高興我不用每天早上對著鏡子，假裝自己喜歡她」。

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湯賀蘭加入漫威電影宇宙已有5年，並6度演出《蜘蛛俠》，提到這部電影，他大力誇讚《蜘蛛俠：不戰無歸》不僅是串聯前兩集，動作場面更是系列之最，當他說出大場面動作戲（huge action sequences）時，不小心口誤唸成曉治積曼（Hugh Jackman），被一旁的Zendaya虧「我都不知道狼人有演這部電影」，讓湯賀蘭只能開玩笑答「沒錯，你是全世界第一個知道這件事」，互動相當可愛。

外傳前兩代《蜘蛛俠》杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）都會在這集客串，湯賀蘭雖不願證實，但他再三強調安德魯非常厲害，「安德魯很會設計一些特別的小動作，像是搖頭晃腦、拼命甩筆，很古怪但也很酷」，Zendaya則說杜比麥奎爾版《蜘蛛俠》就等於是她的童年，「我6歲就進戲院看《蜘蛛俠》，超精彩的，睡一覺起來發現自己變成超級英雄，真的是一件很棒的事」。

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雖然湯賀蘭的《蜘蛛俠》合約已經到期，不過製作人Amy Pascal先前受訪時，主動提及會再拍全新的《蜘蛛俠》三部曲，不過湯賀蘭則說自己還沒收到通知，「我只能說無論如何，未來的《蜘蛛俠》都只會越來越好，我其實不知道，我接下來是否在他們未來的規劃內，但我現在只想放假，先休息一下」。

不過湯賀蘭也偷偷洩漏，說他拍《蜘蛛俠：不戰無歸》時，有一天的拍攝過程非常棒，「那應該是我當蜘蛛俠最棒的一天吧，但我還不能講，講了就劇透，總之請你們進戲院，準備大吃一驚吧」。《蜘蛛俠：不戰無歸》於今（15）日在香港上映。

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