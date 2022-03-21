沒錢與女兒一起吃飯　窮爸爸等在門外　店東暖心請客＋送上驚喜

泰國網絡上日前瘋傳一支暖心影片，內容是一位爸爸帶年幼的女兒在涮涮鍋店吃飯，由於身上的錢不足讓2人一起吃，爸爸原本打算讓女兒1人吃飽，自己則在店外等待，此時老闆娘知道情況後，除了招待2人免費用餐外，最後還送上驚喜小禮物，畫面讓許多網友感動落淚。



綜合泰媒報道，事件發生在泰國旺占縣一間涮涮鍋店，老闆娘Panumas B. Sroitong在Facebook貼出當時的畫面，可以看見一對父女3月19日中午進入餐廳準備用餐，不過點餐時爸爸跟女兒說，因為錢不夠點2個人份的餐點，讓女兒1人留在餐廳吃飯，爸爸則會在店外面等。

善心老闆娘，讓父女可同享溫馨的一餐飯（按圖了解）：

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女兒聽了爸爸的話後，堅持要爸爸陪她一起吃，否則她就不吃，爸爸最後拗不過她，只好起身帶她離開。父女溝通的過程，全部被旁邊的女店員聽見並告訴老闆娘，當父女2人準備走出門口時，老闆娘趕緊走出來攔下2人，表示願意招待2人一起吃飯。

老闆娘表示，她後來跟爸爸聊天，得知當天是女童生日，讓她決定給女童一個驚喜，她請店員偷偷到附近的蛋糕店買蛋糕，在父女2人快要吃完時，點上蠟燭為2人送上蛋糕，讓2人非常感動並一度紅了眼眶，爸爸更忍不住說「如果孩子的媽媽也在就好了」。

父女吃飽後，除了再三感謝老闆娘與所有店員外，爸爸在店門口更深深擁抱住女兒，過了一陣子才起身緩緩離開現場。老闆娘感嘆，這位爸爸真的很愛他的女兒，看着兩人歡喜的離開餐廳，讓她們也非常開心。

影片分享後，短短1天吸引超過20萬人按讚、8萬多人分享，更讓許多網友感動落淚，紛紛私訊老闆娘，希望能給予父女幫助。老闆娘說，她確實有留下父女的聯繫方式，不過經過訊問後，爸爸很謝謝大家的關心，但不希望接受媒體採訪，也婉拒了大家的捐贈。

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