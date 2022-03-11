傳俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆雪櫃　網上炒價1個叫價580港元

美國快餐業巨擘麥當勞8日宣布，暫停在俄羅斯所有業務、關閉850間分店，造成許多俄國民眾擔心再也吃不到，各地門市頓時湧現人潮，麥當勞的漢堡、可樂等也變成轉手的高價商品，甚至有狂人直接將漢堡塞滿整個冰箱，照片一曝光立刻引起熱議。



一名外國網友在Reddit表示，他有一位俄羅斯朋友趁麥當勞歇業前，一次性的購買了超級大量的漢堡，把家中的冰箱直接塞爆，光是第一排肉眼可見的漢堡就多達50個，其他網友看了紛紛震驚說「拿去賣直接發財」、「重新加熱的漢堡，還會好吃嗎」、「如果不是自己想吃，這肯定是一個高價出售陳舊漢堡的好時機」。

網上放售「最後的麥當勞漢堡」 一個要價10000盧布（點圖了解更多）▼▼▼

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由於停業恐慌，麥當勞也變成俄羅斯拍賣網站上的高價商品，一名外國網友曝光了多張拍賣網站截圖，可以看見麥當勞套餐、漢堡竟然喊到上萬元盧布，平均一個漢堡要價10000盧布（約580港元），一杯可樂也要價1700盧布（約100港元），若以原價買入，再放到拍賣網站上賣出，利潤相當驚人。

除此之外，網路上還瘋傳許多俄羅斯麥當勞門市湧現人潮的照片，有民眾就目擊一間麥當勞外排隊買得來速的車龍綿延約800公尺。一名駐俄的愛爾蘭記者也爆料，莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）一家歷史悠久的麥當勞門市在麥當勞宣布關閉後，出現相當驚人的排隊人龍。

【相關圖輯】宜家IKEA在俄羅斯共有17間門市，在停業消息傳出後，莫斯科、聖彼德堡、鄂木斯克（Omsk）、新西伯利亞（Novosibirsk）的門店都聚滿人群，顧客趕在關店前「臨別購物」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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