碧咸借出IG賬戶　供烏克蘭醫生發布婦幼實況　呼籲捐助慈善機構

從2005年起擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）大使的英國前足球明星碧咸（David Beckham），將自己有7,000多萬粉絲的Instagram賬戶交予烏克蘭的一名醫生營運，讓她在工作同時，第一身「報道」當地婦孺的生活實況。



↓咸拍片稱已通過UNICEF將自己的IG賬戶交予烏克蘭一名醫生營運：

名為伊琳娜（Iryna）的兒科麻醉師兼地區產科中心主任，現時人在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。她3月20日接管碧咸的Instagram賬戶，在限時動態上載眾多影片及相片，「報道」她在戰地的生活與日常工作。

哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，位於該國北部。戰事開始不久，哈爾科夫已成為攻擊的目標，3週以來炮火不斷。

碧咸IG賬戶的7,160萬名追蹤者可看到，烏克蘭的孕婦以及剛分娩完的女子為逃避戰火，在俄羅斯入侵烏克蘭第一天全部躲進地下室。伊琳娜說她們一同過了糟糕的3小時。她寫道：「不幸的是，我們不能將身在深切治療部的嬰兒都帶到地下室，因他們依賴維生設備。」

她稱第一天是最難過的，他們得學懂在外面發生爆炸及攻擊時專業的工作。她上載深切治療部的新生嬰兒照片，稱他們都依賴聯合國兒童基金會捐贈的供氧機保命。

暫時接手碧咸IG賬戶的烏克蘭醫生伊琳娜（Iryna），在限時動態上載照片及影片，讓外界看到當地婦產科醫院內部的情況。（碧咸IG賬戶）

伊琳娜發布的其中一條影片，是年輕母親Yana抱着兒子Mykhailo的影片。母子家園已被摧毀，而Mykhailo有呼吸問題。

目前24小時待命的伊琳娜在另一貼文稱，「我們大概是冒着生命危險在工作，但我們根本不想這些。我們熱愛我們的工作……這裏的醫生和護士，我們擔心、哭泣，但我們沒人會放棄」。

碧咸的IG賬戶上載烏克蘭戰地的照片，呼籲人們通過聯合國兒童基金會提供協助。（碧咸IG賬戶截圖）

碧咸呼籲支持者向慈善機構捐款，稱它們正在幫助有需要的家庭取得乾淨水源與食物、讓婦產科醫院可獲得即時可用的工具，並確保對兒童的照護不會中斷。他稱：「謝謝你們的捐款，他們收到的供氧機，正在協助新生兒在極差的環境下生存。」