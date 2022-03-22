疫情｜Omicron BA.2流行＋防疫鬆綁醞釀「完美風暴」西歐病例增

有外國專家3月21日稱，多國政府「鬆綁」防疫措施、接種疫苗後免疫力下降、加上傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2肆虐，這些因素都釀成「完美風暴」，導致西歐的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案再度攀升。



歐洲大陸1個多月前多半地區的確診病例都呈下滑趨勢，但近日，英國、法國、德國與意大利等國的感染病例又急遽上升。

自法國政府14日解除大多數的防疫措施後，當地確診病例在一週內增加逾三分之一。

德國儘管在18日創下近30萬的單日新增確診個案數字紀錄新高，政府仍讓實施防疫措施的全國性法例在週末解除。然而，在實施措施方面有相當大的迴旋餘地的大多數德國的邦，都維持這些限制。

德國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月29日，德國法蘭克福羅馬廣場地面一個被棄置的口罩。當地除夕煙花燃放活動已取消，避免造成人群聚集，增加新冠病毒傳播風險。（AP）

意大利方面，儘管個案增加，政府17日宣布5月1日前逐步解除幾乎所有措施。

英國政府現時每20人就有1人確診，但政府18日移除最後一批國際旅行限制。

奧地利口罩令數週前才解除，但面對國內確診個案增加，政府週末宣布將再度實行FFP2口罩佩戴規定。

奧地利新冠肺炎疫情：2022年1月8日，維也納一名示威者戴上已「加工」的安全帽，上方「插滿」象徵新冠疫苗的針筒，以此抗議政府實施的防疫限制。（AP）

有聲音批評多國政府太快放鬆防疫限制，流行病學家將疫情升溫的矛頭指向Omicron亞型變異株BA.2。它已成為很多國家的主流病毒株。

法媒21日稱，BA.2難以偵測，有時也被稱為「隱型Omicron」（Stealth Omicron），傳染力估計比BA.1強約30%。

英國華威大學（University of Warwick）病毒學家Lawrence Young說，歐洲個案增是因為一些因素結合而成的「完美風暴」所致，分別是防疫措施解除、接種疫苗後的免疫力下降，以及BA.2變異株。

他向法媒表示：「取消防疫措施加劇BA.2的擴散，也可能導致其他變異株的產生。」

瑞士日內瓦大學（University of Geneva）全球衛生研究所（Institute of Global Health）所長弗拉奧（Antoine Flahault）也稱：「擺在檯面上的幾個假設並不互斥」。他稱BA.2顯然是解釋當前疫情反彈的相關嫌疑人，也提到免疫力下降和措施放寬。

他指出有研究顯示，疫情與空氣中的細懸浮微粒濃度高有「強烈關聯」。