香港歐洲商務協會：近半受訪在港歐洲公司計劃搬遷

一份由香港歐洲商務協會進行、3月24日公布的新報告顯示，近半在港的受訪歐洲公司正在考慮2023年搬遷。它們稱香港政府極嚴厲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫措施，是它們想搬遷的原因。



香港政府21日宣布計劃從4月起「鬆綁」部分防疫措施，解除來自9個國家的航班禁令、縮短入境隔離時間，並讓學校復課。而商會進行的這個調查，是在香港政府調整措施前進行的。

商會24日發表的這份調查結果稱，在計劃離開的公司中，25%表示未來12個月內全面遷出香港，而24%計劃至少部份遷出。 只有17%的公司表示他們在未來12個月內沒有任何搬遷計劃。

商會的報告稱，香港的「清零」政策為企業和居民帶來嚴重後果。商會說，香港的「最大優勢」——其全球連通性以及與中國大陸的接近——「已幾乎完全喪失了」。

是次調查是以網上問卷形式進行，持續19天。接受訪問的包括不同商會的260名個人，當中70%代表員工少於100人的公司。

商會的調查結果與美國商會1月份發布的一份報告類似，它發現44%的外籍人士和企業可能會離開這城市，理由是與新冠肺炎相關的限制。