政府公布復常路線圖　總商會及廠商會皆表示歡迎

政府今日宣布會從下月21日起，分階段放寬本港社交距離措施。對此香港總商會表示歡迎，可為企業提供清晰的復常路線圖，主席王冬勝更指出，分階段放寬社交限制措施有助企業及社會回復常態，加上消費券及其他財政支援計劃帶動下，希望本港經濟能盡快走出疫情困境，踏上復蘇之路。

總商會又指出，自下月1日起取消9個國家的禁飛令，及縮短回港的本港居民在酒店隔離檢疫期至7日，為殷切期待一步。然而總商會期望當局能在情況允許下檢討有關安排，盡早全面解除限制。

王冬勝指出香港作為全球重要商業樞紐，希望隨著已完成接種疫苗人口增加，市民獲得全面保障，能為香港全面恢復通關提供合適條件。

中華廠商會亦對政府的方案表示歡迎，認為「復常」路線圖可恢復營商信心，並同時建議政府可考慮以「疫苗通行證」為基礎，提早讓受影響行業恢復營業，及恢復食肆晚市。

廠商會會長史立德指出，若未來兩周本港疫情數目回落，可以考慮以「疫苗通行證」及高標準的防疫措施為基礎，提早讓美容﹑健身等風險較低行業復業，及讓食肆有限度恢復晚市，如以每枱2人及最多一半入座率為限。

香港英商會樂見學童下月恢復面授課堂

香港英商會執行董事David Graham歡迎政府有關決定，亦樂見學童於4月恢復面授課堂。

他指出若能更清晰進入第二及第三階段放寬措施的條件，及繼續放寬檢疫及社交措施，對企業計劃業務及保留人才有極有幫助。