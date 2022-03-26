烏克蘭｜TIFFANY & Co.加入抵制行列　停止購買從俄羅斯開採鑽石

根據一份提供給彭博（Bloomberg）的聲明，美國頂級珠寶品牌TIFFANY & Co. 25日宣布，停止購買從俄羅斯開採的鑽石。



根據報導，該禁令已從21日生效，但似乎不會影響已經在商店出售或是已從俄羅斯運往TIFFANY & Co.供應商的鑽石。

TIFFANY & Co.發言人發布聲明說，TIFFANY & Co.已暫停從俄羅斯採購所有原鑽石以及俄羅斯原產的序列化鑽石，無論它們在哪裏切割和拋光。

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TIFFANY & Co.行政總裁勒德呂（Anthony Ledru）表示，「20多年來，TIFFANY & Co.一直是倡導道德採購實踐的領導者。這些大膽的變化反映了我們不斷努力確保我們不僅為自己，而且為整個行業設定高標準，我們對烏克蘭持續的危機深感擔憂。」

在此之前，美國最大珠寶零售商Signet Jewelers日前宣布，禁止2月24日之前從俄羅斯開採的所有鑽石。俄羅斯於2月24日那天揮兵入侵烏克蘭。

美國總統拜登3月11日簽署行政命令，禁止從俄羅斯進口原鑽石。根據美國財政部數據，俄羅斯鑽石約佔全球原鑽石的30%，且大部分鑽石是由俄羅斯政府支持的礦業公司Alrosa開採。

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