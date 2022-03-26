美國佛州主題樂園致命意外　14歲少年跌出跳樓機慘死

美國佛州一個主題樂園機動遊戲發生致命意外，一名14歲的少年在玩俗稱「跳樓機」的自由落體機動遊戲時，在高速下降的途中摔出座位外，墮地身亡。



事發當地時間3月24日晚，佛州奧蘭多ICON主題樂園。一名14歲的少年在搭乘俗稱「跳樓機」的自由落體機動遊戲時，發生嚴重意外。

根據途人拍攝的影片可見，跳樓機剛開始上升沒多久，在升至高空開始下墜時，該少年不知為何被摔出座位外，從高空墜地重傷。機組人員見狀後停止了機器，並緊急召喚了救護車，但少年在送院後已證實不治。

↓↓意外發生截圖，慎入

ICON公園宣布即時無限期關閉跳樓機和附近的過山車，據當地傳媒報道，指該跳樓機在2021年12月通過安全測試才開始營運，公園的工作人員亦表示，在開啟遊戲前已檢測過所有的座位已扣緊安全。

遊戲項目管理者Slingshot集團表示，對意外事件惋惜與難過，並稱會全力配合當局調查。

另外，這並非ICON樂園首次的墮斃事故，在2020年9月，一名工作人員在維護工作另一座設施時，不慎從高處墮下身亡。調查報告指意外是因工人未有扣緊安全帶所致。