奧斯卡2022｜又受新冠肺炎影響？　群星擔憂檢測陽性被迫缺席

好不容易回到杜比劇院（Dolby Theatre）舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Award），又被新冠肺炎疫情搞得人心惶惶，受邀出席的群星反而緊張到不得了，深怕PCR檢測結果陽性，被迫在影壇年度盛會缺席。



今年入圍最佳影片、導演、原著劇本等多項大獎的強片《貝爾法斯特》（Belfast），靈魂人物簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）因為PCR檢測陽性，不得不缺席上周末舉辦的美國製片工會獎頒獎典禮，緊接而來、更重要的奧斯卡頒獎典禮，他也不確定自己能否順利出席，一切端視PCR檢測的結果，偏偏今年還是他最有機會抱走小金人的關鍵年，心情格外煎熬。

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和簡尼夫伯納一樣又期待又怕受傷害的明星們大有人在，今年奧斯卡主辦單位規定要出示PCR陰性和注射疫苗的證明才可入場，眾家大牌們現在都在戳鼻子，然後心驚膽戰的等待顯示結果。

簡尼夫伯納（Kenneth Branagh，左）3月19日宣告感染新冠肺炎，未知他會否出席今屆奧斯卡頒獎禮，他之前曾在3月13日出席英國電影學院獎頒獎禮，圖為他3月15日在紐約出席活動（AP）

根據歐美媒體報道，如此雞飛狗跳都要怪之前舉辦、有「英國奧斯卡」地位的英國電影學院獎頒獎典禮（British Academy Film Awards，簡稱BAFTA），簡直是個群聚的大毒窟，一堆觀禮人員結束後確診，曾經出席頒獎的人透露，很多當晚來賓都在聊天時都表示自己「中了」，有可能奧斯卡頒獎典禮也會是類似的情形，對於觀禮來賓形成健康上的一大隱憂。

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