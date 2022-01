奧斯卡首位黑人影帝薛尼波達離世　終年94歲

加勒比海國家巴哈馬(Bahamas)外交部1月7日宣布,影星薛尼波達(Sidney Poitier)離世,終年94歲,當局暫時未有公布他的死因。他生前是首位奪得奧斯卡影帝的黑人演員。



《衛報》報道,薛尼波達1927年出生於美國邁阿密(Miami),父母是巴哈馬人,他的童年主要在巴哈馬度過。薛尼波達15歲時重返美國生活,二戰後投身荷里活,並在1950年憑電影《無路可走》(No Way Out)嶄露頭角。

他的演藝生涯在1955年出現突破,當時他在電影《流氓學生》(Blackboard Jungle)飾演反叛高中生備受好評,並憑《逃獄驚魂》(The Defiant Ones)首度角逐奧斯卡影帝。最終在1964年電影《原野游龍》(Lilies of the Field)登上金像影帝寶座,為黑人演員創下新一頁。

薛尼波達在1970年代開始退居幕後,改為擔任導演,其執導作品包括劇集《週末奇逢》(Uptown Saturday Night)、《騙神騙鬼騙財星》(Let's Do It Again)、《你偷我取》(A Piece of the Action)等。他在1980年後期及90年代淡出大銀幕,並在1997年擔任巴哈馬駐日本大使。

美國時任總統奧巴馬(Barack Obama)在2009年向薛尼波達頒發總統自由勳章(Presidential Medal Of Freedom),是美國平民的最高榮譽。