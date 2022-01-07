奧斯卡首位黑人影帝薛尼波達離世　終年94歲

加勒比海國家巴哈馬（Bahamas）外交部1月7日宣布，影星薛尼波達（Sidney Poitier）離世，終年94歲，當局暫時未有公布他的死因。他生前是首位奪得奧斯卡影帝的黑人演員。



《衛報》報道，薛尼波達1927年出生於美國邁阿密（Miami），父母是巴哈馬人，他的童年主要在巴哈馬度過。薛尼波達15歲時重返美國生活，二戰後投身荷里活，並在1950年憑電影《無路可走》（No Way Out）嶄露頭角。

他的演藝生涯在1955年出現突破，當時他在電影《流氓學生》（Blackboard Jungle）飾演反叛高中生備受好評，並憑《逃獄驚魂》（The Defiant Ones）首度角逐奧斯卡影帝。最終在1964年電影《原野游龍》（Lilies of the Field）登上金像影帝寶座，為黑人演員創下新一頁。

薛尼波達在1970年代開始退居幕後，改為擔任導演，其執導作品包括劇集《週末奇逢》（Uptown Saturday Night）、《騙神騙鬼騙財星》（Let's Do It Again）、《你偷我取》（A Piece of the Action）等。他在1980年後期及90年代淡出大銀幕，並在1997年擔任巴哈馬駐日本大使。

美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）在2009年向薛尼波達頒發總統自由勳章（Presidential Medal Of Freedom），是美國平民的最高榮譽。