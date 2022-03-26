Pixar首位華裔女導演　《熊抱青春記》功臣石之予用自身經歷創作

迪士尼旗下彼思（Pixar）最新動畫作品《熊抱青春記》（Turning Red）又讓人看到亞裔在荷里活的影響力日益壯大。全片以加拿大華裔的故事為背景，34歲的導演石之予（Domee Shi）本身就是加拿大華裔，2011年畢業進入彼思工作，年紀輕輕就以一部八分鐘的短篇動畫《包子》拿下2018年奧斯卡最佳動畫短片獎，不僅是彼思重點栽培的動畫師之一，更是彼思第一位的華裔女性導演，成為進攻亞洲市場的生力軍。



《熊抱青春記》除了濃厚的華人氣息外，主題曲《王者的驕傲 You Know What’s Up》也找來超強巨星助陣。由格林美天才兄妹Billie Eilish與Finneas O’Connell共同創作。Billie Eilish與哥哥Finneas O’Connell為當今樂壇最受歡迎藝人，年紀輕輕已拿下近10座格林美獎盃，堪稱才華洋溢的兄妹檔。

而Billie Eilish當年以《Ocean Eyes》在網路爆紅的年紀，也與《熊抱青春記》女主角李美玲（姜晉安配音）相近。這次與哥哥一同製作電影主題曲之外，Finneas O’Connell還替片中偶像男團「4 Town」團員配音。典型形象與復古曲風無不讓人想起千禧男神「新好男孩」，連同動畫女主角李美玲書包上的電子雞都是9年級生的經典回憶殺。

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《熊抱青春記》是導演石之予以自身經歷為靈感所創作的作品。故事發生在千禧年間的加拿大，女主角李美玲（姜晉安配音）是華裔少女，她酷愛學習，是個驕傲讀書宅。進入青春期的她，一方面想跟同儕一樣酷帥有型，另一方面則需對抗嚴母（吳珊卓配音）對她的管教。某一天她發現自己突然變成一隻巨大的紅色小熊貓，才知道原來家族的祖先與小熊貓有神秘的連結，每當情緒激動，她心中的猛獸就會爆發，為了與這頭猛獸共存，她必須趕緊找到生存之道。《熊抱青春記》已於Disney+獨家上架。

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