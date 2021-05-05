迪士尼王子吻昏睡白雪公主經典一幕　被批未獲同意就親吻教壞兒童

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-05 13:15

美國加州迪士尼樂園4月底在關閉1年多後重新開幕，園內白雪公主冒險車行經的場景也翻新登場。然而美國線上媒體「三藩市紀事報」（SFGate.com）編輯2日批評最後一個王子親吻昏睡公主的場景：「未經許可就行動，給兒童不良示範。」

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編輯表示王子未經白雪公主的同意就親她，只有一方知道這件事正在發生，不能稱作「真愛」。直指早期迪士尼電影「合意」（consent）這個議題是主要爭論點。編輯提到：「如果教孩子雙方沒同意的情況下親吻對方，真的妥當嗎？」並稱很難理解迪士尼樂園到2021年還添加這樣充滿老式思想的場景。

英國媒體《地鐵報》（Metro）指出，迪士尼樂園日前才翻修1955年推出的叢林巡遊之旅場景，以消除當中對原住民的種族主義描述。去年六月，迪士尼樂園也修改飛濺山（Splash Mountain）遊樂設施的設計，避免過時的種族主義刻板印象。

網友GEORGE LUCKING認為這些批評跟改革太超過了：「接下來該不會禁止7矮人說是身高歧視吧？整件事端看父母怎麼教育孩子，可以跟孩子說那個吻只是故事的一部分。批評的人可不可以做點更有意義的事。」

網友YOUDONTKNOWME也說：「真要討論的話會沒完沒了，好比公主的年齡（14歲）才是應該在意的吧！強暴犯跟施暴者都知道自己做的是錯的，就算教他們『合意教育』也阻止不了他們犯罪。」

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