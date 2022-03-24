台灣地震頻發網民問「上下或左右搖較可怕」　專家揭「恐怖搖法」

23日1時41分發生全台有感地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度30.6公里，黎克特制6.6級，後續餘震連連，很多人根本不敢睡覺，對此就有網友好奇：「地震是上下搖比較可怕還是左右？」



這名網友23日在八卦板以「地震是上下搖比較可怕還是左右的八卦？」為題發文，提到凌晨的地震感覺是左右搖晃，好奇上下搖跟左右搖哪一種地震搖法比較令人害怕？問題拋出後，網友紛紛留言直呼，「當然上下啊，房子會倒」、「上下，站都站不穩」、「左右對建築破壞力最大」。

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實際上，根據FB粉專「報地震 - 中央氣象局」說明，其實在地球內部傳播的體波有2種，分為P波和S波，地震發生於地表之下，當地震波傳遞至我們所在的地表時，若是以「垂直震動」的表現為主，為跑得比較快的P波（縱波） ，若是以「水平搖晃」的表現為主，為比較晚到的S波（橫波）。

針對為何使用「為主」一詞，「報地震 - 中央氣象局」解釋，由於地震波不是垂直傳到地表，會因為所在地與震源位置的關係，斜角傳至地表，P波與S波都能在垂直向與水平向產生震動；地震來臨時，如果P波和S波都很明顯，震動的順序一般會是「先上下、再左右」，先被P波垂直搖晃一波，再由S波接力水平搖晃：「而且S波晃動幅度會比較大，也較容易釀成災害！」

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