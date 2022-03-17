日本福島地震｜女主播再展「一秒切換」神技　現場狂震仍不動如山

日本福島外海16日晚間發生規模7.4強震，東北地區傳出災情，連首都東京也感受到地震強大搖晃，並且有大規模停電。而地震當時正好有電視台放送新聞直播，知名女主播有働由美子新聞報一半，現場突然天搖地動，真實反應也被觀眾目擊。



有働由美子是新聞界主播女王，被觀眾票選最喜愛女主播，擔任NHK電視台當家主播多年，也主持過紅白歌唱大賽，近年轉戰NTV電視台，坐鎮主持夜間新聞節目《news zero》。

她原本在播報體育新聞，和另一位主播有說有笑，突然從耳機聽見地震快報的通知，表情瞬間一變，轉而報道福島等地發生地震，並逐一念出需要警戒的地區，呼籲當地民眾注意，聲音沉穩冷靜。

錄影廠狂震天花燈架劇烈晃動仍不動如山 點擊放大瀏覽有働的「一秒切換」表現（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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然而鏡頭明顯照出整個攝影棚正處於搖晃狀態，天花板燈架劇烈晃動，電視台的戶外攝影機也因為地震，晃到鏡頭數度模糊，與主播一派沉穩的模樣呈現強烈對比

原本收看新聞的網友同時驚覺強震，見主播冷靜不動如山，輪番讚嘆「不愧是有働，讓人覺得安心」、「地震馬上看電視，見到主播一直在播報就很安心」。有人留言稱別台主播的聲音在發抖，還有網友透露看到地震新聞後家裡停電了，數小時復電打開電視，發現有働主播還在播報，留言道「雖然這是工作還是令人佩服，辛苦了」。

去年甜美女主播檜山沙耶收到地震消息後可愛表情一秒變嚴肅的影像亦曾在網上瘋傳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】