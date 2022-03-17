日本地震｜仙台天空驚現「詭異閃光」惹恐慌　真相曝光原來非首次

日本福島外海3月16日發生規模7.4級強震，估計造成4死、97傷。沒想到日本出現「異相」，宮城縣仙台市竟出現一道「詭異白光」，本來烏黑的夜空瞬間被閃光照亮，也並不像是雷擊，9秒「恐怖」景象全被鏡頭捕捉下來，在Twitter瘋狂轉傳，讓網友超級害怕。



日本東北外海昨日晚間11時36分（日本時間）發生規模7.4級地震，當時日本放送協會（NHK）電視台正拍攝東北地區的實況，也將各地地震景象全捕捉下來，其中仙台市青葉區天空竟出現神秘白光，伴隨著地震搖晃，夜空瞬間被炸亮如白晝，隨後又迅速地恢復成一片黑暗。

▼▼點擊放大瀏覽影片截圖，仙台出現「地震光」▼▼

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該影片曝光後不斷在Twitter瘋傳，破1.1萬次轉發，超過1.6萬人按讚，網友紛紛湧入留言猜測，「這是不詳預兆嗎」、「是不是輸電設施短路了？」、「我看了很多遍，確定不是雷擊」、「上一次地震也有看過」、「感覺很可怕」、「有種不好的預感」。

至於這道光是什麼？事實上，這道光叫做「地震光」，也稱為地光。根據中央氣象局地震預報中心官網指出，大地震時常發現聲、光出現，其中「地光」為受震動波及之區域上空所觀測到的光，形成原因仍未能確定，但可能是岩石受壓，釋放出電荷而產生光亮。

其實此次並非第一次出現地震光，1976年大陸河北省的唐山大地震、2016年日本熊本縣的熊本地震、台灣2018年花蓮地震等，都有出現地光的景象。

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